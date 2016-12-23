耶誕節禮物！Apple Watch寶可夢現身
〔記者陳炳宏／台北報導〕9月份Apple公布寶可夢（Pokémon GO）將登上Apple Watch，如今美夢在耶誕節前夕成真了，任天堂（Niantic）公司今日（23日）在iOS平台釋出的1.21.2版寶可夢App，正式推出Apple Watch功能，用戶可透過Apple Watch獲得補給站、寶可夢現身等提示，此外也結合Apple Watch的「體能訓練」功能追蹤熱量消耗，唯一缺憾是不能在Apple Watch上抓寶，還是得透過iPhone。
玩家可以把「Pokémon GO」設置在錶面功能上，隨時執行，開始畫面會顯示出所屬隊伍，目前LEVEL等級，經驗值（XP）等基本資訊，而所步行的距離將會與Apple Watch上的「體能訓練」連結記錄，並分析計算。
當玩家按下「START」開始鈕後，「體能訓練」和Pokémon GO便會同時開始，在追寶過程中，隨時可以按下「Ｘ」符號結束，結束後步行的距離（TOTAL DISTANCE），消耗的卡洛里（ACTIVE CALORIES），還有過程中所獲得的道具均會列出。
此外，當玩家經過補給站時，Apple Watch也會發出通知，並顯示補給站資料，玩家也可透過轉動Apple Watch上的補給站，輕掃螢幕後取得Poké Ball等道具。
除顯示補給站、顯示體能活動外，Apple Watch上也可以孵蛋，而孵出來的寶可夢也可於Apple Watch上看到。
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「Pokémon GO」一執行，開始畫面會顯示目前LEVEL等級等基本資訊，而所步行的距離將會與Apple Watch上的「體能訓練」連結、記錄，並分析計算。（記者陳炳宏翻攝）
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玩家可以把「Pokémon GO」設置在Apple Watch錶面功能上。（記者陳炳宏翻攝）
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玩家可設定出現寶可夢還是補給站才通知。（記者陳炳宏翻攝）
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當附近有補給站時，Apple Watch會自動通知，玩家可翻轉獲取道具。（記者陳炳宏翻攝）
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只要畫面向左切換，可以看到更多目前資訊。（記者陳炳宏翻攝）
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Apple Watch也讓玩家隨時掌握孵蛋進度。（記者陳炳宏翻攝）
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結束抓寶後，體能訓練會顯示這次抓寶行動的消耗熱量、時間、距離、步數等資訊。（記者陳炳宏翻攝）
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抓寶過程，玩家可隨時中止。（記者陳炳宏翻攝）
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出現寶可夢時，Apple Watch會自動顯示。（記者陳炳宏攝）
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從Apple Watch上發現以前沒遇過的寶可夢，著實令玩家興奮。（記者陳炳宏攝）
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