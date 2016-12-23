| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉義驚傳男子遭割生殖器、燒下體 昏迷送醫 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 生活

奇美醫院開發橈動脈止血加壓器 獲國家新創獎

2016-12-23  09:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕傳統橈動脈心導管檢查與治療後的止血處理過程常引起一些合併症，為解決臨床困境，奇美醫學中心團隊開發了「創新性橈動脈止血加壓器」，實用、有效，大幅提升整體照護品質，獲得國家新創獎的肯定。

奇美心導管室組長黃漢龍表示，橈動脈路徑已成為冠狀動脈診療的首選路徑，但傳統的止血方式，常有肢靜脈血液的回流受阻、血液由破裂的血管流至周邊組織、皮膚表面產生含組織液囊狀水泡腫塊等問題，並造成病人感到手部傷口疼痛不舒服，有改善必要。

另外，當要調整加壓力道時，也欠缺操作標準作業流程，且難以確實控制，完全僅能憑醫護人員的個人經驗來判斷，有操作上的不便。

為此，奇美的心導管室醫療團隊努力開發創新性橈動脈止血加壓器，優點包含可制定標準化止血流程、增進病人舒適度、縮短醫護人員照護操作時間等，有助於提昇整體照護品質。

黃漢龍說，這款止血器符合創新醫療照護原則，節時、省力、經濟、有效等，概念簡單，操作容易，具有創新性與實用性，參加今年國家生技醫療產業策進會主辦的第13屆國家新創獎-臨床應用組比賽，脫穎而出，拿下臨床新創獎的殊榮，團隊努力獲得肯定。

廣告
  • 為解決臨床困境，奇美醫學團隊開發「創新性橈動脈止血加壓器」。（記者吳俊鋒翻攝）

    為解決臨床困境，奇美醫學團隊開發「創新性橈動脈止血加壓器」。（記者吳俊鋒翻攝）

  • 奇美開發的「創新性橈動脈止血加壓器」，獲國家新創獎肯定。（記者吳俊鋒翻攝）

    奇美開發的「創新性橈動脈止血加壓器」，獲國家新創獎肯定。（記者吳俊鋒翻攝）

  • 奇美醫學團隊的創新開發，獲國家新創獎。（記者吳俊鋒翻攝）

    奇美醫學團隊的創新開發，獲國家新創獎。（記者吳俊鋒翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 橈動脈 止血
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤咖哩歐姆蛋肉排
好家菜✤日式燉蘿蔔
冬甜湯✤桂圓紫米露
耶誕大餐58道
轉寄

標題：奇美醫院開發橈動脈止血加壓器 獲國家新創獎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.