奇美醫院開發橈動脈止血加壓器 獲國家新創獎
2016-12-23 09:25
〔記者吳俊鋒／台南報導〕傳統橈動脈心導管檢查與治療後的止血處理過程常引起一些合併症，為解決臨床困境，奇美醫學中心團隊開發了「創新性橈動脈止血加壓器」，實用、有效，大幅提升整體照護品質，獲得國家新創獎的肯定。
奇美心導管室組長黃漢龍表示，橈動脈路徑已成為冠狀動脈診療的首選路徑，但傳統的止血方式，常有肢靜脈血液的回流受阻、血液由破裂的血管流至周邊組織、皮膚表面產生含組織液囊狀水泡腫塊等問題，並造成病人感到手部傷口疼痛不舒服，有改善必要。
另外，當要調整加壓力道時，也欠缺操作標準作業流程，且難以確實控制，完全僅能憑醫護人員的個人經驗來判斷，有操作上的不便。
為此，奇美的心導管室醫療團隊努力開發創新性橈動脈止血加壓器，優點包含可制定標準化止血流程、增進病人舒適度、縮短醫護人員照護操作時間等，有助於提昇整體照護品質。
黃漢龍說，這款止血器符合創新醫療照護原則，節時、省力、經濟、有效等，概念簡單，操作容易，具有創新性與實用性，參加今年國家生技醫療產業策進會主辦的第13屆國家新創獎-臨床應用組比賽，脫穎而出，拿下臨床新創獎的殊榮，團隊努力獲得肯定。
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