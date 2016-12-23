彭啟明：下週二起轉濕冷 跨年至元旦將回溫
2016-12-23 09:21
〔即時新聞／綜合報導〕期待已久的耶誕節與跨年夜即將到來，許多民眾都相當關心這幾天的天候狀況。氣象專家彭啟明表示，耶誕週末與跨年夜溫度將回升，對打算出遊的民眾是好消息。
彭啟明在臉書上寫到，今日氣溫與昨日同期下降達5度，縱使客觀來看並不算太冷，但在溫度驟降的情況下仍提醒民眾多加留意，出門時添加防寒衣物。
空氣品質也是近期關注的一大重點，彭啟明提到，境外污染物隨著這波冷空氣一起報到，尤其在西北部的污染物濃度持續上升，西半部在今日有可能會達到不健康等級，對民眾來說感受將頗為明顯。
彭啟明指出，這波冷空氣將影響至週六，到下週一為止將是回溫晴朗的好天氣，民眾可以多加把握，接著就要迎來週二至週五的降溫，且在水氣略多的情況下，可能會比現在的氣溫更低，但跨年到元旦又將回溫。
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