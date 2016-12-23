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每年大排長龍… 龍山寺藥師燈明年恐廢止

艋舺龍山寺香火鼎盛，不分平假日，參拜信眾絡繹不絕。（資料照，記者葉冠妤攝）

2016-12-23  08:46

〔即時新聞／綜合報導〕歲末年終，許多民眾都會到廟宇登記點燈，祈求來年平安順利。北市萬華區的龍山寺昨天開放登記排隊，25日起領號碼牌，昨天凌晨就出現大批信眾排隊佔位，「椅海」奇景再現。不過有消息傳出，寺方正在考慮，明年取消藥師燈等燈種，回歸「光明燈」以導正信眾觀念。

本報報導，龍山寺有5種燈，今年開放20萬盞燈，最熱門的藥師燈有2萬盞，還有平安燈、聖母光明燈、文昌燈、財神燈各4萬5000盞。10年多前開始出現排隊「瘋」潮，號碼牌「黃牛票」也從一張3000元一路漲到1萬多元，龍山寺副董事長黃書瑋說，每年排隊人潮造成居民困擾、黃牛票問題也很頭痛。

《聯合報》報導，龍山寺藥師燈最為搶手，也是十年來每年大排長龍的主因。黃書瑋透露，為遏止亂象，寺方考慮明年取消藥師燈等燈種，不過若全部改回「光明燈」，可能還是有「先選先贏」挑選放燈位置的問題，因此目前將先宣導光明燈的正確觀念。他強調，只要信仰虔誠、善盡人事，不論在哪間廟、點哪種燈，冥冥中自有神明保佑。

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  • 每年龍山寺點燈都會出現「椅海」奇景。（記者張凱翔攝）

    每年龍山寺點燈都會出現「椅海」奇景。（記者張凱翔攝）

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