測量自己的勃起力 一張紙就知道！

勃起功能障礙是男人最害怕的疾病之一，晨間勃起則是評估的重要指標。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2016-12-23 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕勃起功能障礙是男人最害怕的疾病之一，晨間勃起則是評估的重要指標。至於如何測量晨間勃起，用一張紙就能達到。

《蘋果日報》報導，北醫泌尿科主治醫師張景欣指出，晨間勃起在醫學上其實是「夜間陰莖勃起」（Nocturnal penile tumescencea，簡稱NPT），意指男性睡夢中或剛起床的自發性勃起，每晚約3到5次，每次約30分鐘。

報導指出，張景欣表示性愛、自慰、晨間勃起的陰莖硬度都是勃起功能障礙的評估指標，若有問題須盡早就醫檢查。若想要自我測量晨間勃起狀態，可用軟硬適中的長條狀紙張，睡覺時環繞套住陰莖，看隔天起床時紙張是否鬆開或被撐破。

「書田泌尿科」醫師洪峻澤撰文指出，貼紙條法是用寬3公分長10公分的薄紙條，睡前環繞在陰莖龜頭下方，早上睡醒時若紙條被撐破就表示有夜間勃起。但洪峻澤表示，這種方法比較粗糙不準，目前最準確方法是使用夜間陰莖勃起記錄器。