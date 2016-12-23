測量自己的勃起力 一張紙就知道！
2016-12-23 08:17
勃起功能障礙是男人最害怕的疾病之一，晨間勃起則是評估的重要指標。（資料照，記者蔡淑媛攝）
〔即時新聞／綜合報導〕勃起功能障礙是男人最害怕的疾病之一，晨間勃起則是評估的重要指標。至於如何測量晨間勃起，用一張紙就能達到。
《蘋果日報》報導，北醫泌尿科主治醫師張景欣指出，晨間勃起在醫學上其實是「夜間陰莖勃起」（Nocturnal penile tumescencea，簡稱NPT），意指男性睡夢中或剛起床的自發性勃起，每晚約3到5次，每次約30分鐘。
報導指出，張景欣表示性愛、自慰、晨間勃起的陰莖硬度都是勃起功能障礙的評估指標，若有問題須盡早就醫檢查。若想要自我測量晨間勃起狀態，可用軟硬適中的長條狀紙張，睡覺時環繞套住陰莖，看隔天起床時紙張是否鬆開或被撐破。
「書田泌尿科」醫師洪峻澤撰文指出，貼紙條法是用寬3公分長10公分的薄紙條，睡前環繞在陰莖龜頭下方，早上睡醒時若紙條被撐破就表示有夜間勃起。但洪峻澤表示，這種方法比較粗糙不準，目前最準確方法是使用夜間陰莖勃起記錄器。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 當背包客遇見女王... 錦榮透露：這些年其實很寂寞
- MLB》他獅子大開口要22億 最後賤價加入海盜隊
- NBA Live》籃網下三分雨 首節1分領先勇士
- 連打勇士、騎士 豪當「捍」衛戰士
- 2020年共軍鎖台? 馮世寬：國軍能獨力突破封鎖
- 暗戀前女友 人夫7闖香閨裝針孔
- 友台學者納瓦洛 將掌白宮貿易委員會
- 聖國學生獎學金 將跨部會討論
- 雨遮、屋簷不登記》建商︰都更更難行 學者︰不合理變合理
- 中國剛操作聖國與台斷交 國民黨副主席陳鎮湘率團訪中
- 周刊爆內閣將改組 副閣揆將轉任府秘書長
- 華泰二期迎賓 獨家品牌進駐
- 4千公頃訓練場 美軍歸還沖繩
- 國語文全國賽奪11金 縣府頒獎金
- 好像空襲... 日本新潟大火 140屋毀
- 幸福易開罐 樹德科大捐萬元助弱
- 從咖啡豆看世界 國中小生體驗咖啡文化
- 5米高「水月觀音」 守護竹北海濱
- 百萬人瘋跨年 捷運42小時不收班
- 德部長：突籍嫌犯很可能是柏林恐攻兇手
- 發酒瘋叩119 拿酒瓶狂擊救護車
- 成本增三億 週六郵局將減半
- 少年夜宿賣場歪風 IKEA警告送辦
- 職籃球星陪練 阿公阿嬤玩籃球
- 證券行情表、證券表格
- 十年磨一劍 張善政︰生技業快「發」了
- 槍殺俄大使兇手 曾8次負責保護土耳其總統
- 疑涉喬地 縣府秘書長限制住居出境
- 郭修彧棄戀攻台 舊愛讚新作Good job
- 全球首條太陽能道路 法國啟用
- 元旦升旗 加碼八千個名額
- 6年血戰最大勝利 敘利亞收復阿勒坡
- 淘寶網假貨太多 美列入惡名市場
- 切身之痛 戴資穎力挺連署
- 市府減債 未償餘額剩1186億
- 蔡政府北市首例公辦都更案 過關
- 楊乃文變了 省話女王變厚話
- 信義賞梅周日登場 元旦可望爆開
- 陽明股東會通過減資 小股東砲轟
- 首家非營利幼兒園 明年2月埔里開園
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：測量自己的勃起力 一張紙就知道！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分