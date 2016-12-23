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12/23 各報重點新聞一覽

2016-12-23  06:32

自由時報

弟被搶劫那夜 江蕙奪刀受傷

歌壇天后江蕙的胞弟遭歹徒強盜未遂，昨爆案發時江蕙在現場捨身救弟，遭歹徒陳金標用西瓜刀抵頸挾持廿分鐘，幸她機智反擊脫困，忠僕印傭也奮不顧身抱住陳嫌，江蕙奔出求援，全家才得以脫險，但她的虎口遭刀劃傷，另遭歹徒推倒，頭撞地而腫了一個包。

詳見弟被搶劫那夜 江蕙奪刀受傷

雨遮、屋簷 後年起不能登記、計價

後年起，被質疑只能給鳥站、人無法站立的雨遮、屋簷等灌水「虛坪」，將全面取消登記，讓投機者無法以虛坪計入實際使用坪數、灌水炒作房價。

詳見雨遮、屋簷 後年起不能登記、計價

友台學者納瓦洛 將掌白宮貿易委員會

美國準總統川普的政府過渡團隊廿一日宣布，川普將任命經濟學者納瓦洛（Peter Navarro）主掌新設的白宮國家貿易委員會。對台灣友好的納瓦洛，今年七月曾訪台，並在《國家利益》期刊上發表「美國不可放棄台灣」一文，強調現在是美國更全面致力於台灣防衛能力現代化的時候，並點名柴電潛艦艦隊是其中重點之一。

詳見友台學者納瓦洛 將掌白宮貿易委員會

蘋果日報

對未來沒共識 蔡依林 錦榮驚斬6年情

華語歌壇天后蔡依林（Jolin）與混血模特兒錦榮（Vivian Dawson）6年愛情驟斷，過往大方牽手逛街、一起健身的甜蜜畫面瞬間成過眼雲煙，令粉絲大震驚！《蘋果》昨獨家掌握消息，他倆已在上月協議分手，據悉，錦榮日前說「若結婚女方需冠夫姓」等大男人婚姻觀並非主因，對未來的共識愈來愈少，才是讓他們決定退回朋友位置的關鍵。

遭刀抵頸 江蕙搏匪救弟濺血

台語天后江蕙護弟遭持刀挾持！本周日發生歹徒直闖江蕙舊家，持鋼管鉗痛毆江蕙弟弟的案件，江蕙昨在臉書驚爆，當時她聽到弟弟尖叫聲，衝上樓驚見弟弟滿頭是血，她衝去與歹徒搏鬥，卻遭歹徒持刀抵頸逼交財物，江蕙趁機肘擊歹徒試圖奪刀，卻被匪徒推頭撞地，頸、手部也被劃傷，雙方纏鬥10分鐘後歹徒逃逸。儘管江蕙歷經險境，但她更不捨弟弟，「善良的弟弟，是個智能不足的老小孩！怎麼可以如此這般對他。」

聯合報

一例一休今上路 半數「周六郵局」不開門

「一例一休」讓生活變了。勞基法修正案有關「一例一休」部分今起生效，衝擊不少民生需求，民眾某些生活習慣恐怕也得調整。中華郵政昨宣布，春節後約一四○個「周六郵局」不營業、限時掛號周六日不投遞；醫療院所周六門診恐減少；客運、台鐵若增聘不到人力，恐被迫減班。

黨職併公職年資須重計算 追回溢領退休金

「黨職併公職」溢領退休金爭議多時，立法院司法法制委員會昨天初審通過相關草案，提供追討黨職併公職者溢領退休給與的法源依據。草案明定，銓敘部在扣除黨職年資後，重計退休金；過去溢領的部分，退職政務官與出證明的社團要負連帶責任。

中國時報

川普貿易保護衝擊全球 彭老：台灣腹背受敵

川普即將就任美國總統，中央銀行總裁彭淮南昨（22）日首度對「川普經濟學」示警，因台灣出口到美國相對台灣GDP比率達7.8％，且台灣輸出中間財至大陸比重居高，一旦大陸輸美產品受到貿易制裁，亦會被波及，可謂腹背受敵。

土地公告現值 北市13年首跌

台北市和高雄市昨天公布2017年公告土地現值評定結果，北市各行政區地價全部下跌，平均跌幅達2.43％，終止連續12年上漲的走勢；高雄則平均調漲0.68％，也是縣市合併以來最小的漲幅。目前，除了新北尚未公布，其他五都明年公告土地現值大致呈現「北小跌、南微漲」的態勢。

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  • 歌壇天后江蕙胞弟住處遭歹徒強盜未遂，江蕙昨凌晨透過臉書說出真相，各界才知她「救弟搏匪」的驚險情節。（取自江蕙臉書）

    歌壇天后江蕙胞弟住處遭歹徒強盜未遂，江蕙昨凌晨透過臉書說出真相，各界才知她「救弟搏匪」的驚險情節。（取自江蕙臉書）

  • 內政部昨部務會議通過「地籍測量實施規則」部分條文修正案，被質疑只能給鳥站、人無法站立的雨遮、屋簷等灌水「虛坪」，後年起取消登記，杜絕灌水虛坪炒作房價。（資料照）

    內政部昨部務會議通過「地籍測量實施規則」部分條文修正案，被質疑只能給鳥站、人無法站立的雨遮、屋簷等灌水「虛坪」，後年起取消登記，杜絕灌水虛坪炒作房價。（資料照）

  • 美國準總統川普將任命經濟學者納瓦洛（中）主掌新設的白宮國家貿易委員會，納瓦洛對台灣友好，曾撰文強調現在是美國全面致力於台灣防衛能力現代化的時候，指明柴電潛艦艦隊是重點。（彭博檔案照）

    美國準總統川普將任命經濟學者納瓦洛（中）主掌新設的白宮國家貿易委員會，納瓦洛對台灣友好，曾撰文強調現在是美國全面致力於台灣防衛能力現代化的時候，指明柴電潛艦艦隊是重點。（彭博檔案照）

  • 客運業者為因應可能增加的成本，醞釀取消優惠、促銷票及調漲票價。（資料照）

    客運業者為因應可能增加的成本，醞釀取消優惠、促銷票及調漲票價。（資料照）

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