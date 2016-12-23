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東北季風增強全台降溫 淡水清晨僅14.2度

今天北部及宜花東一整天偏涼，中南部高溫則可達25、26度，日夜溫差較大。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-23  06:35

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，鋒面通過台灣後東北季風增強，各地溫度逐漸下降，今天（23日）清晨淡水出現14.2度的低溫，氣象局也於各地（除台北市、南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。

氣象局表示，今天清晨台南以北及宜蘭低溫在16至18度間，北部及宜花東白天高溫僅20到22度左右，一整天偏涼，中南部高溫則可達25、26度，日夜溫差較大。天氣方面，迎風面的東半部地區及北部山區雲量多、有小範圍短暫雨，北部平地及中南部地區則為多雲到晴的天氣。

氣象局預估，週六（24日）東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區則早晚偏涼。天氣方面，水氣較少，只有東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區陽光露臉機率大。下週日（25日）清晨天氣仍涼，白天之後至下週一（26日）東北季風減弱，各地氣溫回升。

颱風消息部分，今年第26號颱風NOCK－TEN（中文譯名納坦），今凌晨2點距離台灣約2000公里左右，預測其將持續朝西北西往菲律賓移動，而後會移入南海，目前強度為輕度颱風，未來仍有增強的趨勢，短期內對台灣天氣沒有影響。

空氣品質方面，今天西半部、宜蘭及離島地區AQI為對敏感族群不健康，雲嘉南及高屏局部地區達到對所有族群不健康。雲嘉南地區受風速增強影響，局部地區將出現揚塵天氣。花東地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
15 ~ 17 18 ~ 25 20 ~ 24 16 ~ 19

颱風路徑潛勢圖。（取自氣象局網站）

氣象局也於各地（除台北市、南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為中量級。（取自氣象局網站）

今天西半部、宜蘭及離島地區AQI為對敏感族群不健康，雲嘉南及高屏局部地區達到對所有族群不健康。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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