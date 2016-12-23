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撐不到半年 北斗地王的咖啡店驚傳停業

2016-12-23  05:59

〔記者顏宏駿／彰化報導〕連鎖加盟經營的「金礦咖啡─北斗店」22日晚間驚傳停業，這間位於「北斗地王」的咖啡店，每月租金一度高達15萬元，剛開幕，每天大排長龍，但如今撐不到半年就「下課」，令喜愛喝咖啡的鎮民婉惜不已。

早在本月13日，金礦咖啡就拉下鐵門不營業，引發消費者議論，該公司官網公告「內部整修調整中」，但在「正港寶斗郎」等社群網站議論紛紛，有人說倒了，也有人說老闆落跑了，後來店家在網路上澄清，因為他們是加盟者，被總公司發現違約，正與律師尋求解決之道，他們同時公告，之前消費者購買的寄杯咖啡券都可以退費。

結果22日晚間，店家正式公告停業，原店面在106年1月1日改租別人，店家並表示，之前寄杯的都可以拿來退費，退費時間從23日至30日共8天。

一名地方商界人士說，金礦咖啡進駐北斗地王，1、2層合租約50坪，租金竟高達15萬，創下北斗歷史天價，後來傳出市況未如預期，砍到11萬元，不過還是逃不過關店的命運。

該名人士說，北斗鎮屬於農業鄉鎮，喝咖啡的人口有限，附近雖有明道大學支撐，但人數逐年減少，不管咖啡或其它商業店家都哀哀叫，景氣不如以往，但大多數屋主仍不降租金，店家一間間關門，市況越來越蕭條。

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  • 位於北斗地王的金礦咖啡。（記者顏宏駿翻攝自goole地圖）

    位於北斗地王的金礦咖啡。（記者顏宏駿翻攝自goole地圖）

  • 金礦咖啡北斗店招牌已拆掉。（記者顏宏駿攝）

    金礦咖啡北斗店招牌已拆掉。（記者顏宏駿攝）

  • 金礦咖啡北斗店招牌已拆掉。（記者顏宏駿攝）

    金礦咖啡北斗店招牌已拆掉。（記者顏宏駿攝）

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