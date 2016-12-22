公園建祭祀亭怪怪的 環保局：特殊時空背景
新竹縣環保局在婦幼館旁施設空氣品質淨化區，但草地上最近興建完成一座祭祀亭，有民眾看了覺得怪怪的；環保局表示公園有其時空背景，請大家正常看待。（記者廖雪茹攝）
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣環保局計畫將婦幼館旁的公園用地，改造成中正空氣品質淨化區暨永續環境教育園區，最近興建完成祭祀亭，讓前往婦幼館的民眾覺得怪怪的；環保局表示，祭祀亭主要暫時安置該地遺留的無主墓碑和骨骸，由民間贊助設置，以兼具融合環境與尊重先人。
縣政府表示，位在竹北縣政二路和中山路交界的1.4公頃空間，早年劃設為公墓用地，後來經都市計畫變更為公園用地，但仍變成亂葬岡，經相關單位努力，已公告完成遷墓作業，由環保局在103年投入改造。
環保局爭取中央金援，將該地規劃中正空氣品質淨化區暨永續環境教育園區，第一階段空品區已完成，廣植1000多棵喬、灌木，設置示範步道和裝置藝術；第二階段的教育館已準備發包工程，期許透過新穎的環保設施，讓環保概念從小紮根。
空品區草地上最近蓋好一座祭祀亭，屋頂呈八角形，內部擺設香案，有進出婦幼館的民眾反應，館後方就是遊戲區、溜冰場和籃球場，常有親子和青少年來活動，公園上出現此建物，看起來怪怪的。交通隊隊長范增雄則說，祭祀亭距離婦幼館尚有段距離，沒感覺。
環保局表示，103年委外廠商進駐整地，發現有完整的墓碑，因忌諱而提出解約；事後經仔細下挖，共找到46座墓碑和10具骨骸，經民政處公告無人認領，又考量竹北市公墓都已飽和或禁葬，經由民間出資，按照傳統習俗處理後，暫時就地安置在祭祀亭的地下墓室，準備日後有適宜地點再辦理遷移。
環保局說，由於公園的特殊時空背景，現場有立告示說明，祭祀亭也已儘量美化、陽光化，以融合環境、尊重先人，請民眾正常看待。
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