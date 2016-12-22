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XXX偽裝成「蝸牛」！？網友用手戳了後...大崩潰

2016-12-22  23:26

〔即時新聞／綜合報導〕好奇心作怪，這下真的悲劇了！一名網友在網上發文分享，朋友因好奇心的驅使下，用手戳了戳蝸牛，不料一戳後竟發現，這竟是隻由「狗大便」偽裝而成的蝸牛！讓不少網友看了笑翻。

一名網友在《爆料公社》發文表示，「這個故事告訴我們好奇心不要那麼重」，並附上對話截圖，從圖中可以看到，好友先傳了一張照片，照片中黑色墊子上有一顆咖啡色的物體，但由於該物體剛好是螺旋狀的外表，讓網友誤認為是「蝸牛」，於是還踢了牠幾下。

不過他卻發現不管怎麼「逗弄」那隻蝸牛，它都不會動，於是好奇心一個大發，決定用手戳戳看，沒想到戳下去後發現，這個蝸牛的殼竟然是「軟」的！這時他才驚呼，原來這不是蝸牛是「屎」，氣的直呼，「超噁噁爆了，洗了一個早上的手！」。

這則貼文PO出後引發網友熱議，紛紛留言表示，「好奇心殺死一隻貓」、「大便表示：不關我的事」、「請珍惜大自然的雕塑品」、「還好沒看錯是巧克力嚐味道」、「87分不能再高了」、「超像蝸牛的…」。

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  • 朋友因好奇心的驅使下，用手戳了戳蝸牛，不料一戳後竟發現，這不是蝸牛而是「屎」。（圖擷自爆料公社）

    朋友因好奇心的驅使下，用手戳了戳蝸牛，不料一戳後竟發現，這不是蝸牛而是「屎」。（圖擷自爆料公社）

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相關關鍵字： 好奇心 爆料公社 狗大便 腳踏墊 蝸牛
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