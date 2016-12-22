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國際學伴相見歡 中華國小與台大外籍生一起搓湯圓

2016-12-22  21:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中華國小學生透過電腦視訊，這4個多月來與國際學伴的台大外籍生英語對談；22日這群外籍生與中華國小學生相見歡，彼此並交換耶誕節禮物，學校還準備了湯圓，讓小學生與外籍學生一起搓湯圓，外籍生吃了自己搓的湯圓，直說好吃。

校長潘志煌說，中華國小申請教育部105學年度推動國際學伴計畫，透過這一計畫讓中小學生與國際接軌，並讓在台留學外籍生，了解台灣在地多元文化發展的樣貌。

台大國際學伴團隊與中華國小五、六年級學生，利用每週三及週五早上第1節課，透過網路即時視訊軟體輔助，全程以英語視訊口語互動，鼓勵孩子們勇敢開口說英語。

台大外籍大學生22日實地走訪中華國小，外籍生出現在孩子面前並給予超熱情的擁抱，孩子們開心與興奮的心情全寫在臉上，迫不及待地牽著這些大哥哥、大姊姊參觀自己上課的教室，還交換禮物。

中華國小學生黃雨虹說，22日看到本尊Kathrin，才發覺Kathrin姊好高好漂亮；Kathrin則說，平常電腦視訊英語聊天時，小朋友較安靜，這次見面發現好活潑。中午過後，雙方還一起射箭，分享射箭經驗，彼此才依依不捨話別。

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  • 來自德國就讀台大的外籍學生Kathrin，和她對話4個多月的中華國小學生，一起搓湯圓體驗在地文化。（記者俞肇福攝）

    來自德國就讀台大的外籍學生Kathrin，和她對話4個多月的中華國小學生，一起搓湯圓體驗在地文化。（記者俞肇福攝）

  • Kathrin還拿手機照相，將自己搓湯圓、煮湯圓的情形拍照記錄下來。（記者俞肇福攝）

    Kathrin還拿手機照相，將自己搓湯圓、煮湯圓的情形拍照記錄下來。（記者俞肇福攝）

  • 來自台灣大學的國際學伴外籍生，22日到中華國小與學子互動，外籍學生還與小朋友一起學習射箭。（記者俞肇福攝）

    來自台灣大學的國際學伴外籍生，22日到中華國小與學子互動，外籍學生還與小朋友一起學習射箭。（記者俞肇福攝）

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