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薑餅蓋鹽水八角樓 創意設計大賽奪冠

亞洲餐旅學校高二學生李冠臻（左）與林亭妏（右）用薑餅製作的鹽水八角樓，加上蜂炮印象，拿下今年的冠軍。（記者王捷攝）

2016-12-22  22:07

〔記者王捷／台南報導〕耶誕節快到了，但多數人對薑餅屋的印象，大多是西式洋房，但亞洲餐旅學校今年舉辦薑餅屋創意設計大賽，今年得獎學生，跳脫傳統聖誕小屋的設計，由高二學生李冠臻與林亭妏製作的鹽水八角樓，奪得第一名。

今年17歲的林亭妏在鹽水長大，小時候雖然覺得每年鹽水蜂炮很麻煩，觀光客很多令她覺得很煩，還曾經被鹽水蜂炮炸過，不過現在到市區來讀書，久久才回家一次，有時候就會想家人，對她來說鹽水的八角樓與蜂炮，就是家的象徵，所以今年她參加薑餅屋比賽，聽到要以台灣意象做主題，就選了八角樓與蜂炮台。

亞洲餐旅學校指出，每年都舉辦薑餅屋創意設計大賽，賽事今年已邁入第12屆，每年都有不同主題，曾經還有飯店業者覺得很漂亮，還買回飯店做擺飾，學校為了鼓勵讓學生能發揮各種創意，今年以「台灣意象」為主題，參賽學生除必須構築一座建築場景外，尚需呈現一項具有台灣意象的故事或活動，這是今年比賽難度最高的一部份。

林亭妏說，這次最難的地方是強調薑餅屋每一個部分都可以食用，不像國外有些薑餅屋，是用木板做底，貼上薑餅。最難的部分除了八角屋一磚一瓦都是手工外，就是人物是以麵團製作，烤過後會縮水，讓她試了兩三次才成功。

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