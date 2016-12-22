澳洲少女爽開300人派對 損毀裝潢惹毛房東

2016-12-22 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲有房客為自己16歲的女兒在租屋處舉辦派對，吸引了約300名青少年到場狂歡喧鬧，還毀壞了部份的房屋裝潢，最後甚至有警方到場關切；離譜行徑立刻惹毛了房東，並讓房東決定在耶誕節前就將房客掃地出門。

綜合媒體報導，民宅承租者丹尼爾（Daniel Hope）為了替自己16歲的女兒舉辦派對，特別找人佈置燈光、音響；18日晚間警方獲報前往該處民宅時，現場已經擠滿了約300名青少年，隨著音樂、燈光開心舞動狂歡，在派對被強制中止後，警方逮捕了數名涉嫌襲警、持有禁藥的青少年。

對於房子被當成舉辦百人派對的場所，房東蓋絲里（Giselle Alliex）相當生氣；蓋絲里表示，房客原本11月就該搬走，但在房客的苦苦哀求下，勉強答應讓丹尼爾和他的3個小孩住到耶誕節後，現在看到房屋損毀，已經決定要在耶誕節前將房客們掃地出門。