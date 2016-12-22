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基隆學子做蛋糕 贈長者表關懷

2016-12-22  22:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕再過2天就是平安夜，月眉國小全校師生自製戚風蛋糕，校長賴鴻吳、智誠里長張文金22日早上帶領學生，前往社區拜訪長者；長者看到小朋友來送蛋糕，笑得合不攏嘴，也回贈小朋友拐杖糖，讓學校與社區共同擁有溫馨關懷的氛圍。

校長賴鴻吳說，23日還會有送蛋糕關懷長者的行程，放學時則會將裝滿燈飾的耶誕樹點燈，讓社區居民大老遠就能看到，感受到溫暖。

收到小朋友自製蛋糕的阿嬤黃阿美非常感動的說，這是她這輩子收過最有感情的蛋糕，謝謝月眉國小的孩子，不僅能將自己自製蛋糕跟社區分享，讓本來安靜的日子，瞬間熱鬧活潑起來，也讓社區有了歡樂氣氛。

賴鴻吳表示，此次活動經過全校教職員討論多時，希望藉由活動讓孩子與社區能有互動，希望小孩學習感恩，感謝阿公阿嬤平時的照顧；里長張文金對於學校推出這樣活動全力支持，還找了志工媽媽陪同，張文金說，學生不只是學習課本知識，還懂得惜福感恩，十分難得。

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  • 月眉國小學童22日在烘焙老師教導下，自製蛋糕送長者分享；圖為學子自製蛋糕過程。（記者俞肇福攝）

    月眉國小學童22日在烘焙老師教導下，自製蛋糕送長者分享；圖為學子自製蛋糕過程。（記者俞肇福攝）

  • 月眉國小學童22日在烘焙老師教導下，自製蛋糕送長者分享；圖為學生拜訪阿嬤黃阿美致贈自製蛋糕。（記者俞肇福攝）

    月眉國小學童22日在烘焙老師教導下，自製蛋糕送長者分享；圖為學生拜訪阿嬤黃阿美致贈自製蛋糕。（記者俞肇福攝）

  • 黃阿美阿嬤收到月眉學子贈送蛋糕，也回贈學子拐杖糖，祝小朋友學業進步平安健康。（記者俞肇福攝）

    黃阿美阿嬤收到月眉學子贈送蛋糕，也回贈學子拐杖糖，祝小朋友學業進步平安健康。（記者俞肇福攝）

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