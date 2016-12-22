基隆山坡地解編公展 將增加近3成平地
2016-12-22 21:57
基隆市區田寮河兩側山坡地可望解編。（記者盧賢秀攝）
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市山坡地高達94.2%，市區很多平地也劃入山坡地，都市發展受限，市府辦理山坡地解編，目前正在各區公所公開展覽，將有205公頃山坡地變為平地，占現有平地近3成，明年底可完成解編。
基隆市山坡地解編以仁愛、信義區田寮河兩側及基隆港兩側為主要區域，解編後中正區增加115公頃平地，居各區之冠，有利於港邊開發與環境改善。
基隆市區田寮河兩側、港區周邊等地區，實際上並非水保法所定義的「標高100公尺以上」、「平均坡度5%以上」，卻長期被劃入山坡地。房屋改建、土地開發，都須提出水土保持計畫，施做水保設施，高度也有限制，增加成本，以致開發受到限制，地方長期爭取解編。
山坡地解編區域目前正在七區公所辦理公開展覽，劃出山坡地面積約205.97公頃，占現有平地的27.4%，明年1月3日公展結束，就著手檢討變更山坡地範圍，並送農委會複審。
其中正區解編面積近115公頃最多，包括整個正濱漁港、和平島靠基隆港側都不再受限山坡地管制；安樂、信義區原本全區都劃入山坡地，信義區約有20多公頃獲解編，安樂區內寮段附近、安樂國小、安樂市場一帶都解套。
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