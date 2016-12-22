| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 生活

基隆山坡地解編公展 將增加近3成平地

基隆市區田寮河兩側山坡地可望解編。（記者盧賢秀攝）

2016-12-22  21:57

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市山坡地高達94.2%，市區很多平地也劃入山坡地，都市發展受限，市府辦理山坡地解編，目前正在各區公所公開展覽，將有205公頃山坡地變為平地，占現有平地近3成，明年底可完成解編。

基隆市山坡地解編以仁愛、信義區田寮河兩側及基隆港兩側為主要區域，解編後中正區增加115公頃平地，居各區之冠，有利於港邊開發與環境改善。

基隆市區田寮河兩側、港區周邊等地區，實際上並非水保法所定義的「標高100公尺以上」、「平均坡度5%以上」，卻長期被劃入山坡地。房屋改建、土地開發，都須提出水土保持計畫，施做水保設施，高度也有限制，增加成本，以致開發受到限制，地方長期爭取解編。

山坡地解編區域目前正在七區公所辦理公開展覽，劃出山坡地面積約205.97公頃，占現有平地的27.4%，明年1月3日公展結束，就著手檢討變更山坡地範圍，並送農委會複審。

其中正區解編面積近115公頃最多，包括整個正濱漁港、和平島靠基隆港側都不再受限山坡地管制；安樂、信義區原本全區都劃入山坡地，信義區約有20多公頃獲解編，安樂區內寮段附近、安樂國小、安樂市場一帶都解套。

廣告
  • 中正區基隆港邊土地將可劃出山坡地，有助港邊發展與景觀改善。（記者盧賢秀攝）

    中正區基隆港邊土地將可劃出山坡地，有助港邊發展與景觀改善。（記者盧賢秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 基隆 山坡地 山坡地解編 田寮河 解編
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：基隆山坡地解編公展 將增加近3成平地


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.