淡海輕軌意外1年3次 議員：拜託別再有下次了
2016-12-22 21:57
〔記者李雅雯／新北報導〕淡海輕軌工程今晚6點許發生鷹架掉落地面狀況，根據了解，事故發生原因疑似是聯結車不慎勾到鷹架，導致其倒塌在內側車道，幸無人員傷亡、車輛毀損。該起事故也是淡海輕軌工程今年第三起工地意外。
事發地點為淡金路往三芝區方向靠近金龍橋頭位置，鷹架倒塌在內車道，長度範圍約為兩輛小客車長度、寬度佔去一個車道，警方緊急到場疏導交通，現場僅留一線車道，由於適逢尖峰時間，交通一度壅塞，現場狀況在晚間7點○5分排除，恢復雙線通車。
淡海輕軌工程在今年10月12日發生兩柱180公噸大樑、吊車掉落意外，釀成吊車司機受傷；同月28日再有大型吊具斷裂，橫倒路上狀況；今晚「被動性」的意外為今年第三起。
新北市議員蔡錦賢認為，現在開車經過工區的人都要嚇死了，過去沒有重大傷亡都是幸運，老天給你機會改善，安全問題千萬要加強再加強。
新北市議員鄭宇恩表示，民眾對於淡海輕軌工程信任感愈來愈低，「拜託」工程單位一定要加強工地安全，絕對不要再有下一次意外。
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