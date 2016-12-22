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基隆港第668888位旅客 馬國華僑獲大禮

2016-12-22  21:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆港22日上演耶誕大驚奇！來自馬來西亞的李觀來3代7人出遊，在基隆港搭乘麗星郵輪寶瓶星號5天4夜行程，返回基隆港成為第668888位幸運旅客，與李觀來同行的孫子與妻子3人，共獲贈價值逾15萬元的郵輪船票、購物金與紀念品。

近年來，靠泊基隆港的郵輪客運量持續成長，基隆港務分公司選在22日舉辦 「聖誕驚奇－ 基隆港年度國際旅客突破668888人次」感恩活動；大批媒體記者守候在出關口，等候基隆港第668888位幸運旅客誕生。

來自馬來西亞的華僑李觀來一家7口，1週前搭乘飛機來台，在台北遊玩2天後、在基隆港搭郵輪進行5天4夜的那霸、石垣島之旅；返台的李觀來才剛走出門，就被套上花環大聲祝賀耶誕快樂，李觀來的孫子傅權斌則是第668887位、李觀來妻子葉碧玉則是第668889位，李觀來3人被送上頒獎台。

台灣港務公司董事長吳盟分、基隆港務分公司港務長高傳凱及麗星郵輪業務部副總裁劉曉寧分別致贈好禮，包含麗星郵輪贊助的3天2夜石垣島假期、麗星郵輪假期優惠券、5萬元購物金與紀念品。

吳盟分表示，據國際郵輪協會公布數據，2015年台灣出境旅遊人數達22.9萬，超越新加坡成為亞洲僅次於中國的客源市場，預計明年郵輪熱潮將持續成長，基隆港郵輪旅客可達85萬人次。

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  • 基隆港22日舉辦「基隆港年度國際旅客突破668888人次」活動，來自馬來西亞的華僑李觀來（左二）成為幸運旅客、與妻子葉碧玉、孫子傅權斌共同獲得價值逾15萬元的郵輪航程、購物金與紀念品。圖為麗星郵輪業務部副總裁劉曉寧（右一）贈送三天兩夜海景房給李觀來。（記者俞肇福攝）

    基隆港22日舉辦「基隆港年度國際旅客突破668888人次」活動，來自馬來西亞的華僑李觀來（左二）成為幸運旅客、與妻子葉碧玉、孫子傅權斌共同獲得價值逾15萬元的郵輪航程、購物金與紀念品。圖為麗星郵輪業務部副總裁劉曉寧（右一）贈送三天兩夜海景房給李觀來。（記者俞肇福攝）

  • 麗星郵輪寶瓶星號的舞者演出，為活動暖身。（記者俞肇福攝）

    麗星郵輪寶瓶星號的舞者演出，為活動暖身。（記者俞肇福攝）

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