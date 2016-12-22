明清晨北部最低溫14度 輕颱納坦暫無影響

明（23日）白天大部分地區多雲到晴，但清晨北部最低溫14度，請注意保暖。（記者廖振輝攝）

2016-12-22 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕明（23日）清晨中部以北及宜蘭的最低溫只有14至15度，南部及花東約16到18度，請多注意保暖。

氣象局表示，明天受東北季風影響，位在迎風面的東半部地區及北部山區雲量多、有短暫雨，北部平地及中南部地區則可以恢復為多雲到晴的天氣。

而溫度方面，北部、宜蘭、花蓮及台東由於雲量多及冷空氣的影響，預估白天高溫僅20至22度左右，一整天偏涼，而中南部高溫約25至26度，日夜溫差較大，請民眾要注意溫度變化，適時添加衣物做好保暖。

另外，因強烈東北風影響，今晚起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域將有9至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現，請多加注意。

而原本位於關島南南西方海面之熱帶性低氣壓，已於今天清晨2點發展為今年第26號颱風NOCK-TEN，中文譯名為「納坦」，預測將持續朝西往菲律賓中部移動，短期內對台灣天氣沒有影響。

空氣品質部分，受境外污染物影響，西半部、宜蘭及離島AQI為「對敏感族群不健康」，雲嘉南、高屏及金門地區則是達到「對所有族群不健康」，其他地區為普通，指標污染物為細懸浮微粒。