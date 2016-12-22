災害應變 北水處將設70口防災水井

2016-12-22 21:21

〔記者陳紜甄／台北報導〕鑑於今年二月六日的台南大地震，造成週邊自來水系統損害，影響住戶生活品質，台北自來水事業處參考日本防災作法，規劃在北市十二座防災公園、五十五所防災學校或鄰里公園，設置七十口防災水井。昨日委員會一讀通過預算，預計在明年八月前完成施工。

北水處表示，民國九十七年至一Ｏ三年，已設置維生儲水井，滿足天災發生時，民眾飲水需求。然而，針對民眾沐浴、烹飪或如廁，需求尚不完善，因此今年編列預算，設置防災水井，採取獨立系統，並建置在防災公園鄰近的沐浴等區域，屆時天災發生時，方便民眾就近取用。

北水處預計在十二座防災公園、五十五所防災學校或鄰里公園，各設置一至兩口的防災水井。其中防災人口較多的公園，青年公園或榮星花園，則會設置兩到三口井。

然而，有議員質疑，台灣早期建有地下水井，為何不延續使用？北水處表示，台北盆地屬於地下水管制區，僅能做為備用水源，且民國五十七年，社會抽取地下水現象普遍，因此開始實施管制抽取地下水。約民國七十年代，已全部廢掉不使用。

因此，北水處使用獨立的抽水與供水系統，開發七十口防災水井，然而該水井仍有地下水污染疑慮，不能直飲。防災水井工程項目，預計明年一月發包，四月決標，八月前完工。