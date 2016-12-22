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桃市免費HPV疫苗 每月22日結伴接種送福袋

2016-12-22  21:07

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府衛生局今年起推動國高中女生免費接種子宮頸癌HPV疫苗，已累計逾15萬人次接種，因此衛生局決定明年延續政策，並將每月22日訂為「桃園健康防疫日」，母女或2名女性結伴到各區衛生所接種HPV疫苗，就可以領取內有小禮品的「健康守護福袋」。

衛生局表示，沒有性經驗的女性因沒有感染來源，接種HPV疫苗效果最佳，對有性經驗的婦女也有一定保護力，不過仍建議30歲以上女性每年做子宮頸抹片檢查，預防子宮頸癌、陰道癌、外陰癌等病變。民眾如有疑問可洽衛生局防疫專線：0800-033355或撥打市民熱線：1999。

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  • 桃園市政府衛生局依據資料統計，歸納出最健康母親、女孩星座排行榜。（記者陳昀攝）

    桃園市政府衛生局依據資料統計，歸納出最健康母親、女孩星座排行榜。（記者陳昀攝）

  • 桃園市政府衛生局推動每月22日為「桃園健康防疫日」，為鼓勵女性施打HPV疫苗，邀請桃園籍藝人Vicky（前排左2）擔任活動代言人。（記者陳昀攝）

    桃園市政府衛生局推動每月22日為「桃園健康防疫日」，為鼓勵女性施打HPV疫苗，邀請桃園籍藝人Vicky（前排左2）擔任活動代言人。（記者陳昀攝）

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