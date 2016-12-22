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網紅歌手模仿帕華洛帝 網友：表情也太有戲

2016-12-22  23:49

〔即時新聞／綜合報導〕有國外網紅歌手在YouTube上分享一段他模仿16名歌手唱歌的影片，其中更有義大利男高音帕華洛帝，認真唱歌、仿功又高，引來網友表示，真的厲害。

國外網紅歌手路米（Roomie）在YouTube上分享一段他模仿16名歌手唱歌的影片，一開始路米先搞笑的說，這次我會盡量的不要用詭異的方式盯著你們，可愛的樣子就先把人逗笑，而在這16名歌手中包括小賈斯汀、布蘭登尤里、查理普斯及二十一名飛行樂團等，而路米除了有俊俏的外表之外，唱功也很了得，把各個歌手的歌曲模仿得維妙維肖，而最後模仿義大利男高音帕華洛帝，奮力高唱及臉部快爆青筋的樣子，讓網友大讚，有夠厲害。

看完影片後網友表示，「全部都他唱的？？？」、「為什麼表情那麼有戲」及「真的超像的...」；但也有網友覺得，根本不像，更把覺得不像的模仿片段挑出來。

路米個人YouTube目前已累積177萬粉絲，而這部影片也高達597萬人次點閱。

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  • 國外網紅歌手路米（Roomie）模仿16名歌手唱歌。（圖擷自YouTube）

    國外網紅歌手路米（Roomie）模仿16名歌手唱歌。（圖擷自YouTube）

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