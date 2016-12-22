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「分手博物館」展出假奶 背後故事令人鼻酸...

2016-12-22  23:29

〔即時新聞／綜合報導〕博物館千奇百種，但洛杉磯竟然有座「分手博物館」，有各式紀念各式有故事的「分手」物品，而其中竟然還有乳房假體，而它背後的故事不禁讓人鼻酸。

這座「分手博物館」（The Museum of Broken Relationships）是由藝術家維斯提卡（Olinka Vistica）與葛魯比斯奇（Drazen Grubisic）在分手後，因想找一間博物館存放與他們之間感情有關的物品，因此他們在2010年於克羅埃西亞首都薩格勒布（Zagreb）開設了「分手博物館」，而今年更是在美國洛杉磯開設分館。

而「分手博物館」的展覽品包括啦啦隊長因被男友拋棄所捐出的制服；還有各種古龍水，屬於一名已經因為癌症而去世的男性；更有一雙「乳房植體」，原來是一位女性為了「乳控」前男友去做隆乳手術，沒想到這雙「乳房植體」就在5年後開始出現排斥反應，讓她做了好多次手術才把這雙「乳房植體」拿出，而事後她也感慨的表示，當時真的很愛對方，但卻因為對方不斷傷害了自己。

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  • 「分手博物館」裡展出各式有故事的「分手」物品。（圖擷自IG）

    「分手博物館」裡展出各式有故事的「分手」物品。（圖擷自IG）

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相關關鍵字： 乳房 分手博物館 博物館 只是不夠愛自己 搜奇 植體 洛杉磯 隆乳
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