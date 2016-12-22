南市表揚67個環保績優機關及企業

2016-12-22 20:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局今天舉辦環保績優單位頒獎典禮，表揚67個環保績優機關及企業，由環保局長李賢衞頒發獎座給獲獎單位，感謝各單位、企業及市民配合市府的空氣污染管制政策，以建構臺南亮麗晴空之願景，也期望更多的單位參與、落實，一起為共同生活的土地盡一份心力。市長賴清德在就職六週年記者會後，也趕赴會場向各獲獎單位代表致意。

環保局表示，這次表揚項目包含優良營建工地、優良機車定檢站、柴油車自主管理績優單位、環保友善加油站、績優綠色採購企業、績優洗掃認養企業、優良空品淨化區及優良公廁等8大獎項，共有67個單位、企業獲獎。

賴清德表示，今年參與優良環保績優單位考核的單位及企業相當多，能夠從眾多競爭對手中脫穎而出，相當不容易。以營建工地為例，競爭的單位多達9500個，除了施工的防制設備齊全，工地周遭綠美化也都做得非常確實，才能獲得環保優良營建工地獎。

另外，得獎的公廁都具備通風明亮、不濕、不臭、不髒及綠美化特色，顯現南市的優良城市文明，堪稱是五星級公廁。績優綠色採購企業致力於綠色採購與完善供應鏈管理，優先使用綠色環保物料與產品，有效減少資源浪費及環境污染，更是值得鼓勵。