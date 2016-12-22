| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 生活

南市表揚67個環保績優機關及企業

2016-12-22  20:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局今天舉辦環保績優單位頒獎典禮，表揚67個環保績優機關及企業，由環保局長李賢衞頒發獎座給獲獎單位，感謝各單位、企業及市民配合市府的空氣污染管制政策，以建構臺南亮麗晴空之願景，也期望更多的單位參與、落實，一起為共同生活的土地盡一份心力。市長賴清德在就職六週年記者會後，也趕赴會場向各獲獎單位代表致意。

環保局表示，這次表揚項目包含優良營建工地、優良機車定檢站、柴油車自主管理績優單位、環保友善加油站、績優綠色採購企業、績優洗掃認養企業、優良空品淨化區及優良公廁等8大獎項，共有67個單位、企業獲獎。

賴清德表示，今年參與優良環保績優單位考核的單位及企業相當多，能夠從眾多競爭對手中脫穎而出，相當不容易。以營建工地為例，競爭的單位多達9500個，除了施工的防制設備齊全，工地周遭綠美化也都做得非常確實，才能獲得環保優良營建工地獎。

另外，得獎的公廁都具備通風明亮、不濕、不臭、不髒及綠美化特色，顯現南市的優良城市文明，堪稱是五星級公廁。績優綠色採購企業致力於綠色採購與完善供應鏈管理，優先使用綠色環保物料與產品，有效減少資源浪費及環境污染，更是值得鼓勵。

廣告
  • 台南環保局今天表揚67個環保績優機關及企業，市長賴清德在就職六週年記者會後，也趕赴會場致意。（記者蔡文居攝）

    台南環保局今天表揚67個環保績優機關及企業，市長賴清德在就職六週年記者會後，也趕赴會場致意。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 環保 環保局 綠色
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：南市表揚67個環保績優機關及企業


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.