「全球最胖男子」 發願：明年甩肉295公斤
2016-12-22 20:43
〔即時新聞／綜合報導〕「全球最胖男子」佩德羅（Juan Pedro）體重高達590公斤，預計在明年接受胃繞道手術，並發願甩掉一半的體重。
根據《海峽時報》報導，來自墨西哥的「全球最胖男子」佩德羅，體重高達590公斤，並患有糖尿病、高血壓和慢性阻塞性肺疾病，醫生表示必須大幅減重才能降低健康風險。
佩德羅的醫生卡斯塔尼達（Jose Castaneda Cruz）在今天表示，佩德羅預計在明年進行胃繞道手術，並計畫減掉一半體重，但因為他是引起併發症的高危險群，因此胃繞道手術將分成2階段進行，且2次手術間隔半年，分別是切除超過3/4的胃、在剩下的胃中堵起一部分，佩德羅之後也會進行腸道手術。
而在得知治療期間很有可能因此減去一半體重後，佩德羅對於此事樂觀其成，更表示他能做得到。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 元旦起 國旅卡8000元額度限定用在團體旅遊
- 「2016全球無知國家排行榜」 台灣奪下第X名...
- 基隆學子做蛋糕 贈長者表關懷
- 剩11天可緩衝調整／居家服務支付新制倉促 被轟送長照上路
- 興航協商期資遣員工 北市將再開罰105萬
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新潟大火延燒逾10小時 140間商店住家付之一炬
- 國民黨中常委集體杯葛// 黨中央硬過黨魁提前選舉案 風暴籠罩
- 利比亞20戰士誓死護古城 持突擊步槍勇抵IS
- 日男傳家茶碗送鑑定 竟是南宋古物
- 得力越南廠 打造紡織一條龍
- 「手機比馬桶髒」 日電信業者推「手機用衛生紙」行銷
- 威力彩、今彩539 頭獎皆摃龜！
- 夢幻反應爐「文殊」成錢坑 日忍痛廢爐
- 宜蘭跨年晚會 帶身份證抽「愛瘋」
- 一例一休新制 明起3階段上路
- 大溪高中工程倒塌 5工人殞命
- 推動鐵道自行車 徐耀昌有信心
- 查黨產 顧立雄：不只問李 也要問馬
- 花毯節搶先看 搭火車接駁更方便
- 5國語言字圖卡 勞雇溝通無礙
- 聖總理：台灣援助規模 聖國活不下去
- 禮儀公司賣生前契約投資 詐150人7100萬
- BOXING合體范曉萱 難擋女神魅力
- 仁愛之家老舊 將轉型長照園區
- 聖多美總統子女、大使夫人 均在台就讀
- 日美共同民調：四成認兩國關係可能惡化
- 〈國際現場〉福斯同意召修8.3萬輛柴油車
- 要2.1億美元…中國操作一中 台聖斷交
- （花蓮）玉里、卓溪長照2.0啟動 人力仍缺
- 最大煙火市集連爆 墨西哥31死
- 燦坤搭門號 家電0元帶回家
- 拾金不昧 7清潔隊員獲表揚
- 社論》全民重新界定中國
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Small allies burden for Taiwan: Hsu
- 阿福飆速147 靠倪仔傳授「美」技
- 前移民署長謝立功 爭取角逐基市長
- 阿信合體八三夭 拖「他」下水飆神曲
- 【Audi A6車系】 2017年式新增35 TDI、40 TFSI quattro兩車型
- 女友被男搭訕... 持刀談判反遭打趴
- 青創工坊開張 助青年返鄉創業
- 中國點燃外交戰 蔡政府準備好了嗎
- 高校女群聚抽菸 婦苦勸遭罵跑
- 高市工務局長答詢惹議 新工處預算遭擱置
- 高雄市明年起搭公車 上下車都要刷卡
- 國民黨中常會簽到人數 黨中央「拗」過半
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「全球最胖男子」 發願：明年甩肉295公斤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分