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「全球最胖男子」 發願：明年甩肉295公斤

2016-12-22  20:43

〔即時新聞／綜合報導〕「全球最胖男子」佩德羅（Juan Pedro）體重高達590公斤，預計在明年接受胃繞道手術，並發願甩掉一半的體重。

根據《海峽時報》報導，來自墨西哥的「全球最胖男子」佩德羅，體重高達590公斤，並患有糖尿病、高血壓和慢性阻塞性肺疾病，醫生表示必須大幅減重才能降低健康風險。

佩德羅的醫生卡斯塔尼達（Jose Castaneda Cruz）在今天表示，佩德羅預計在明年進行胃繞道手術，並計畫減掉一半體重，但因為他是引起併發症的高危險群，因此胃繞道手術將分成2階段進行，且2次手術間隔半年，分別是切除超過3/4的胃、在剩下的胃中堵起一部分，佩德羅之後也會進行腸道手術。

而在得知治療期間很有可能因此減去一半體重後，佩德羅對於此事樂觀其成，更表示他能做得到。

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  • 「全球最胖男子」佩德羅正在接受肥胖治療。（圖擷自海峽時報）

    「全球最胖男子」佩德羅正在接受肥胖治療。（圖擷自海峽時報）

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相關關鍵字： 全球 慢性疾病 減重 糖尿病 肥胖問題 高血壓
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