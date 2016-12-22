國際科奧金牌手 研究最佳跑步姿勢逆轉勝
羅培瑞（右3）獲國際科奧金牌，也是居仁國中8度在該項競賽鍍金。（記者蘇孟娟攝）
〔記者蘇孟娟／台中報導〕居仁國中學生羅培瑞日前挑戰國際國中科學奧林匹亞競賽奪下金牌，有絕佳科學頭腦的他，連運動都很「科學」，發揮科學研究精神，研究不同跑步姿勢的效率，調整最佳姿態後逆轉勝，又將代表學校出戰市中運。
羅培瑞小學時並不是資優班學生，反參加籃球校隊盡情發展運動興趣，考上居仁資優班後，跟著班上的學習風氣，才漸摸索出科學興趣，因學習態度主動積極，很快跟上同學的學習步調。
羅培瑞國一下起兩度通過跳級鑑定，國二下就可跳級高中，因同窗感情太好，選擇繼續當國中生，免修自然、英文科的他，挑戰國際科奧國手選拔，自學高中甚至大學相關基礎知識，讓他的學習融會貫通，年僅14歲的他躋身6名國手之列，是年紀最小的國手（比賽限16歲以下），更在國際科奧競賽中勇奪金牌，獲保送國內任一高中資優班資格。
有絕佳科學頭腦的他，甚至把科學研究精神應用到運動興趣上，原本校內800公尺初賽他只跑出第2名的成績，為求突破，他請老師幫忙拍下跑步動作，研究不同跑步姿勢的效率。
羅培瑞發現，原本跑步均慣用小腿施力帶動全身前衝，改用大腿施力後，跑得比用小腿施力還快，另也觀察他邁開步伐的大小也影響速度，步伐增幅後速度也變快。
羅培瑞說，每次練習就修正一點姿勢，並作出速度紀錄，反覆練習後終於調整到最佳狀態，原本跑800公尺要花2分50秒的時間，調整後快了10秒之多。
他又研究對手，觀察到對手有衝力漸衰的弱點，他則是耐力夠，「科學」假設前段賽儘量衝刺，激發對手也搶攻，「消耗對手的力氣」，跑第3圈時原本還落在第2名的他，在最後50公尺，拚了全力衝刺設法超越，以耐力逆轉勝，成功衝出第1名佳績。
他明年2月將代表學校挑戰市中運1500公尺項目，也在研究配速狀態後，原本要花5分22秒時間，也有效縮到4分53秒。
此外，日前學校籃球班際賽，因有小學校隊經驗，負責控球的他從平常上體育課時觀察到同學的運動反應，評估同學的生理狀態及心理特質後，幫忙建議分派負責位置，他說，原本也有同學想挑戰控球位置，但出賽後連兩場獲勝，加上他總是做球給隊友射球，不求個人表現，也讓同學折服，信任他的調度，最後從全校國三的21班中奪下班際賽第1名。
凡事盡全力的他，因市中運在即，連在國際科奧賽期間，不忘自我體能鍜練，每天跳繩至少300下。
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