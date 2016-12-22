高雄7旬長輩打壘球 為愛心年菜募款
2016-12-22 20:36
長輩打壘球為愛心年菜募款。（記者黃旭磊攝）
〔記者黃旭磊／高雄報導〕7旬長輩打壘球為愛心年菜募款。
盧許玉蘭（75歲）住高雄市大寮區後庄社區，平日需照顧3個孫子及身心障礙媳婦，今天（22日）參與弘道老人福利基金會舉辦壘球賽，與林邊不老棒球隊蔡春風（71歲）等球友流汗揮棒，享受冬日陽光。盧許玉蘭說，平常沒什麼休閒娛樂，出來走走、運動趣味一下，看看年輕人在玩什麼。
賽事於鳳山新都慢速壘球場進行，住商不動產與長輩進行聯誼賽，住商連續3年響應「寒冬助老愛心年菜認購活動」，號召員工小額捐款捐助送年菜服務。
蔡春風表示，可以跟其他社區老朋友互動、教導棒球動作及觀念，並可以跟企業年輕志工比賽，希望分享棒球趣味及健康觀念。
弘道每年11月到隔年2月歲未之際發起「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢老人照顧募款計劃。高雄服務處主任陳雅芬說，募款不易，感謝住商不動產連續3年贊助，許多孤單弱勢長輩需要關懷，歡迎捐助送年菜到家、陪長輩圍爐活動。
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