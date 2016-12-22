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狠心車主撞後不理 哈士奇倒地痛苦哀嚎

2016-12-22  20:40

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市昨日發生一起「動物」車禍，一隻哈士奇慘遭汽車輾過，嘉義市動物守護協會（apacc）接獲通知後趕往救援，狗狗因受重傷而不斷痛苦的哀嚎，令人看了相當心痛，緊急送醫後仍回天乏術，已在今天下午離世。動保團體呼籲，希望肇事者能主動出面。

嘉義市動物守護協會在臉書發文表示，經緊急追查後，監視器顯示狗狗在被車輾過後，車主雖然有將車停下，但卻沒有下車而是直接開走，顯然車主是知情的，協會目前已向警方報案，但由於「肇事逃逸」的對象認定並不包含動物，所以警方只能以交通事故、故意虐待動物受理此案。

雖然已將狗狗送醫急救，但由於傷勢嚴重，仍逃不了死神的魔掌，已在今天下午5點時於動物醫院離世。協會表示，由於狗狗相當乾淨，體重還重達35公斤，應該不是流浪狗，希望飼主能趕快出現，並且呼籲肇事車主能趕緊出面自首。

相關影片請見：

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  • 哈士奇慘遭汽車輾過後，不斷痛苦呻吟，令人看了相當心痛！（擷取自嘉義市動物守護協會臉書）

    哈士奇慘遭汽車輾過後，不斷痛苦呻吟，令人看了相當心痛！（擷取自嘉義市動物守護協會臉書）

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相關關鍵字： 哈士奇 嘉義 嘉義市動物守護協會 毛小孩 狗主人 狗狗 肇事逃逸 車禍
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