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「台中林熙蕾」爆紅！ 攤車頻遭檢舉還被迫搬遷...

2016-12-22  22:01

〔即時新聞／綜合報導〕台中一間捲餅店正妹老闆娘小勳，小時發生意外導致左半部肢體萎縮，但積極樂觀的個性，加上貌美被譽為「台中林熙蕾」，自13日被媒體披露她的故事後，連日來吸引大批民眾上門購買捲餅，買氣超旺；但人紅是非多，也讓她屢遭鄰居檢舉、被警開單，相當困擾。

小勳的攤位原在台中美術館附近，爆紅後天天遭民眾檢舉停車格內違規擺攤，只好移到南屯區，但換地方後，又有鄰居檢舉捲餅店油煙太大、顧客違停、亂丟菸蒂。

甚至有好心民眾看不下去，給她2萬5000元要她去買一台靜電機來降油煙，但小勳在臉書上PO文表示婉拒捐款，她說：「真的太貴重了，我不想這樣的幫助」她表示，自己會把錢捐到更需要幫助的地方，「希望你不要見怪，靜電機我已經處理好了，只要來買蔥油餅就是給我最大的鼓勵跟幫助了。」也因此被眾多網友大讚：「真女神」、「人美心腸好」。

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  • 台中捲餅店老闆娘小勳貌似女神林熙蕾，經媒體報導後擺攤買氣超旺，但也因此被迫搬遷。（擷取自鮑記美式蔥油餅臉書）

    台中捲餅店老闆娘小勳貌似女神林熙蕾，經媒體報導後擺攤買氣超旺，但也因此被迫搬遷。（擷取自鮑記美式蔥油餅臉書）

  • 不少網友稱讚小勳長得像林熙蕾外，也有像許瑋甯與舒淇。（擷取自鮑記美式蔥油餅臉書）

    不少網友稱讚小勳長得像林熙蕾外，也有像許瑋甯與舒淇。（擷取自鮑記美式蔥油餅臉書）

  • 小勳日前婉拒善款，網友讚她「人美心腸好」。（擷取自鮑記美式蔥油餅臉書）

    小勳日前婉拒善款，網友讚她「人美心腸好」。（擷取自鮑記美式蔥油餅臉書）

  • 小勳製作蔥油餅的模樣。（擷取自鮑記美式蔥油餅臉書）

    小勳製作蔥油餅的模樣。（擷取自鮑記美式蔥油餅臉書）

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