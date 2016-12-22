完善偏鄉運輸需求 公路總局再推DRTS服務
玉里鎮DRTS即將上路，車身還噴漆上營運路線及時間表，讓民眾用公車的票價搭計程車，但規劃路線之外的區域仍要跳錶收費。（花蓮縣政府提供）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局為完善偏鄉地區基本民行公共運輸需求服務，今年先於花蓮、台東等10縣試辦需求反應式公共運輸服務（DRTS），委託6大區域運輸中心協助規劃及提供經費補助營運服務。其中玉里DRTS已完成相關營運籌備作業，將於106年1月3日起上路服務，萬榮鄉及瑞穗鄉的DRTS計畫，於明年上半年陸續加入提供服務。
公路總局表示，花東地區因地形狹長且人居分散，在公共運輸經營上較為不易，部分偏遠地區公共運輸涵蓋率偏低，無法滿足民眾基本行的需求，因此，特別於這類偏鄉地區導入新型態的公共運輸服務。今年委託東部區域運輸中心調查訪談當地民眾需求後，規劃了玉里鎮需求反應式運輸服務路線，將由計程車隊提供載客服務，服務路線包含樂合社區－玉里火車站、安通社區－玉里火車站及源城里－玉里火車站；每條路線每日提供10個班次，其中有4班固定班次及6班彈性班次，在固定班次部分民眾可依固定時刻表至各停靠站點搭車，彈性班次則可撥打電話至車隊派遣中心預約搭車。
明年公路總局公共運輸計畫已將偏鄉需求反應式公共運輸服務列為推動重點工作，尤其於花東地區將持續檢討偏鄉地區公共運輸供給，研議擴大推動辦理需求反應式運輸服務，提供偏鄉民眾多元、便利的公共運輸服務新選擇。
公路總局為改善部分偏鄉地區因沒有公車路線行經，導致民眾聯外通勤、就醫及就學被迫一定要使用私人運具，從102年起利用公路公共運輸提昇計畫經費，陸續協助新竹縣尖石鄉、橫山鄉，高雄市大湖、永安、大樹、大寮及偏遠地區等建置DRTS。其中新竹縣橫山鄉DRTS服務主要採9人座小巴提供服務，每日提供56班往來橫山地區公共運輸，每車平均載客率近70％，相較於一般傳統定線定班服務約可減少43％營運費用支出。
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