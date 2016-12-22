女員工因「這樣」就離職 網友傻眼：才1小時耶！

2016-12-22 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕只上一小時的班就離職？有網友在社群平台發文，表示他公司日前來了一位新進女員工，該名員工6點來上班，他只教了3樣東西，對方就說壓力好大、想離職，他只好答應，後來他一看時間，才發現其實才過了一小時，創下他公司的最快離職記錄！

網友在「Dcard」發文，原PO表示，日前他面試了一名女員工，覺得對方表現不錯，因此請對方在隔天晚上6點來上班，到職首日當天，對方在環境整潔、整理東西時表現還不錯，原PO於是開始教櫃檯事務，對方也說好。

不過在教報表的事情時，該名女員工額頭卻開始冒汗，到了教商品盤點時，該名女員工卻開始不對勁了，直接打斷原PO教學，表示就算原PO教再多，她也記不起來，更表示現在感到壓力好大、心臟好痛，快要昏倒了，「我應該不適合做這個，我可以回家了嗎？」原PO聽到後相當傻眼，但也只能說好。

原PO表示，其實從頭到尾他也只不過教了3樣東西，對方就開始冒汗，這他還是第一次看到，但他看了時間才發現也才7點，等於該名員工只到職1小時就離職，創下他公司的最快離職記錄，讓原PO不禁直呼：「948794狂」!