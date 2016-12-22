| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 生活

女員工因「這樣」就離職 網友傻眼：才1小時耶！

2016-12-22  22:52

〔即時新聞／綜合報導〕只上一小時的班就離職？有網友在社群平台發文，表示他公司日前來了一位新進女員工，該名員工6點來上班，他只教了3樣東西，對方就說壓力好大、想離職，他只好答應，後來他一看時間，才發現其實才過了一小時，創下他公司的最快離職記錄！

網友在「Dcard」發文，原PO表示，日前他面試了一名女員工，覺得對方表現不錯，因此請對方在隔天晚上6點來上班，到職首日當天，對方在環境整潔、整理東西時表現還不錯，原PO於是開始教櫃檯事務，對方也說好。

不過在教報表的事情時，該名女員工額頭卻開始冒汗，到了教商品盤點時，該名女員工卻開始不對勁了，直接打斷原PO教學，表示就算原PO教再多，她也記不起來，更表示現在感到壓力好大、心臟好痛，快要昏倒了，「我應該不適合做這個，我可以回家了嗎？」原PO聽到後相當傻眼，但也只能說好。

原PO表示，其實從頭到尾他也只不過教了3樣東西，對方就開始冒汗，這他還是第一次看到，但他看了時間才發現也才7點，等於該名員工只到職1小時就離職，創下他公司的最快離職記錄，讓原PO不禁直呼：「948794狂」!

廣告
  • 網友表示面試到一名女員工，覺得對方還不錯，但對方卻只工作1小時就離職。（情境照）

    網友表示面試到一名女員工，覺得對方還不錯，但對方卻只工作1小時就離職。（情境照）

  • 網友表示，他遇到員工6點上班、7點離職。（圖擷取自Dcard）

    網友表示，他遇到員工6點上班、7點離職。（圖擷取自Dcard）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： DCARD 離職
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：女員工因「這樣」就離職 網友傻眼：才1小時耶！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月23日‧星期五‧丙申年冬月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.