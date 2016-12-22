「幸福易開罐」 大學生存好心助獨老

2016-12-22 19:32

〔記者蘇福男／燕巢報導〕樹德科技大學今天舉辦「幸福易開罐」活動，百餘名同學開啟幸福之罐，將募得的萬餘元善款，全數捐給華山基金會，讓華山燕巢站的獨居老人過好年。

華山基金會表示，在活動前半個月，即鼓勵師生換取「幸福易開罐」存錢筒，勸募公益金和發票，加入預約幸福的行列。

今天在樹德科大學務長顏世慧的帶領下，百餘名同學開啟幸福之罐，共募得上萬元，全數捐給華山基金會，華山基金會橋頭站兼燕巢站長曾美紅也致贈感謝狀，感謝師生共襄盛舉。

華山基金會表示，「幸福易開罐」捐款數雖不如財團豐厚，但舉手之勞的善念，卻可讓師生在平常生活中養成「存好心做好事」的習慣，涓滴成河的捐款，可讓弱勢老人過個好年。