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產學合作月薪35K 輔英科大：存款百萬不是夢

2016-12-22  19:22

［記者黃旭磊／高雄報導］輔英科大今天（22日）與台郡科技簽約開設「台郡儲備幹部專班」，校方表示，大一到廠實習月薪3萬5千到4萬元，畢業後若升任幹部，「存款百萬不是夢。」

輔英台郡儲備幹部技能提升計畫簽約典禮，中午於輔英四樓會議室舉行，校長顧志遠與台郡科技處長藍紫堂簽約，大發兼鳳山工業區服務中心主任鄭雅升及專班學生觀禮。顧志遠表示，專班協助高職生升學、就業一條龍，畢業後不但擔任電子大廠幹部，還能賺進人生第一桶金。

輔英職業安全衛生系主任鄭立新說，專班採德國式技職教育模式，課程以職安系為主，融入環工、及化材系指定課程，學生每年12月至3月在校上課，4月至11月到廠實習，「薪水比照正式員工，月薪約3萬5千至4萬元，4年畢業後表現優異升任幹部，存款百萬不是夢。」

據估計，以月薪3萬5千元估計，4年若不花費可存到168萬元，畢業後月薪以4萬元估計，可存到百萬，但前提是減少花費。

顧志遠表示，上市公司台郡生產軟式印刷電路板，也於中國設廠，供應蘋果等知名品牌技術，此次與輔英職衛系合作協助高屏子弟就業，定能提升企業生產與競爭力。

藍紫堂說，公司文化就是第一次就要做對，相信是最佳選擇，雙方不排除設置產業學苑，擴大合作規模。

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  • 輔英校長顧志遠（前中）和台郡科技處長藍紫堂（前左）見證輔英、台郡簽約儀式。（記者黃旭磊攝）

    輔英校長顧志遠（前中）和台郡科技處長藍紫堂（前左）見證輔英、台郡簽約儀式。（記者黃旭磊攝）

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