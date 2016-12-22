「捕蜂捉蛇都你們」 插畫家馬克道出消防隊辛酸
2016-12-22 19:25
插畫家馬克抽空前往新北市消防局第四大隊分享職場經驗。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕消防業務太繁重！新北市政府消防局第四大隊於今日邀請網路知名職場圖文作家馬克前來分享職場生活，同時以插畫分享對消防的支持，另外也對消防繁重的業務「出生入死，捕蜂捉蛇」發聲，希望能讓打火兄弟在年末能夠累積正能量。
馬克，台灣網路插畫家，以職場百態為題材創作而聞名，著作有《五斗米靠腰》系列，經第四大隊長蕭力愷力邀來演講，馬克表示「消防人員壓力太大、工時長，打火救災捕蜂捉蛇都是你們」，一字一語道出消防人員的心酸。
消防人員每天面對搶救生命的時間壓力，除了休假外幾乎都神經緊繃狀態，馬克透過插畫，道出消防人員的辛苦，也同時鼓勵在場的消防人員「正向思考」，把壓力轉為助力，一起迎接新的一年。
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