網路流傳塑膠米訊息 農委會拍攝影片澄清

最近網路盛傳假米影片，市面上可能出現不是農夫種出來的米，而是塑膠製成的米，對此，農委會拍攝影片在官方臉書粉絲專業闢謠。（圖擷自農委會影片）

2016-12-22 19:16

〔記者林惠琴／台北報導〕最近網路盛傳假米影片，市面上可能出現不是農夫種出來的米，而是塑膠製成的米，引發不少民眾分享，也十分擔心不知道吃下肚的是真米，還是假米？對此，農委會拍攝影片在官方臉書粉絲專業闢謠，澄清網路的影片是假的，且製作塑膠粒的成本比米高，相信沒有商人會這麼傻、做這種蠢事。

農委會的影片解釋，網路流傳的影片其實是塑膠工廠在製造聚丙烯塑膠粒的影片，並不是在做什麼假米，雖然乍看之下很像，但製造1公斤的塑膠粒，成本比米高出20%，怎麼樣都不划算，因此呼籲民眾不要輕信謠言。

農委會也指出，真正的白米其實很好分辨，每粒米胚芽的缺口大小不一、具有光澤，並提醒買白米的外包裝都有標示保存期限，愈新鮮的米就愈是美味。

相關影片：