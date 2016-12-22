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看好捷運延伸商機 岡山餐飲業者斥資上億建婚宴館

2016-12-22  20:10

〔記者蘇福男／岡山報導〕看好高雄捷運往北延伸至湖內地區，可望帶動北高雄商機，岡山地區餐飲業界將投資近億元，在捷運北機場旁闢建占地1900坪的婚宴館，12月24日將舉行動土典禮。

高捷岡山路竹延伸線在高雄市政府歷經15年爭取，被中央退回16次的命運後，上個月改以政府自辦方式，獲得國發會委員會通過，第一階段南岡山站至岡山站可望於109年完工通車，第二階段延伸至大湖站，目前則預計趕在112年動工，116年全線通車，屆時可望帶動南科高雄園區7000億元新增投資，以及7000人就業機會。

岡山地區餐飲業界看好捷運商機，有鑑於北高雄較缺乏高品質的大型婚宴場館，因此斥資近億元，計畫在捷運北機場旁闢建一家占地1900坪的婚宴館，預計2018年中旬開張。

投資業者包括岡山老字號的小樽日式料理、走文創餐飲路線的岡大匯館等，業者林坤山表示，北高雄大岡山地區缺乏較大型的婚宴場所，許多新人不是往北到台南飯店宴客，就是往南到高雄左營漢神巨蛋高級飯店，但大都會飯店十分搶手，有錢還不一定搶得到位置。

小樽婚宴館占地1900坪，將興建2層樓，1樓作為停車空間，2樓場館最大容納可席開100桌，另規劃有20桌的會議室、5至10桌的小型社團聚會空間，屆時大岡山地區民眾將有另一項新選擇。

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  • 高雄捷運獲准往北延伸至湖內地區，第一階段南岡山站至岡山站，可望於109年完工通車。（記者蘇福男攝）

    高雄捷運獲准往北延伸至湖內地區，第一階段南岡山站至岡山站，可望於109年完工通車。（記者蘇福男攝）

  • 捷運南岡山站將成為路竹延伸線的起點。（記者蘇福男攝）

    捷運南岡山站將成為路竹延伸線的起點。（記者蘇福男攝）

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