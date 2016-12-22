每天走「鴨屎路」 竹田鄉民抗議養鴨場污染

2016-12-22 20:31

〔記者邱芷柔／屏東報導〕每當低氣壓經過，空氣擴散不易，屏東竹田鄉過溝社區就會飄散出濃厚的鴨屎味，今天數十名社區民眾拉起白布條，抗議鴨群不僅毀壞良田，也嚴重汙染環境，希望政府聽見他們的聲音，讓養禽業者有合適的飼養專區，也還居民乾淨的生活環境。

陳情居民怒訴，鴨場周圍臭氣熏天，且鴨毛亂飛導致呼吸道過敏，鴨毛也會沾粘在農作物上，且只要下雨「鴨屎」就會流到路面，鴨屎經陽光曝晒後還會產生惡氣，導致四周農作物出現葉面枯黃情形，影響收成。

現場黃姓鴨農見到大批陳情民眾，無奈表示，鴨毛要飛到哪裡是因為風的關係，他們的鴨場都經過合法申請，他們也要生活！

由於竹田鄉有豐沛的地下水資源，吸引養鴨戶投資，竹田鄉公所統計，全鄉登記的養鴨場大約42場，另有近10場未登記，總面積達44公頃，其中位於重劃區的面積則有30多公頃，養殖戶有高達7成以上都是外縣市鄉鎮民眾。

竹田鄉長傅民雄說，竹田鄉養鴨場大多數位在重劃區內，尤其養鴨過後的土地因為土壤鹹度問題無法再耕作，希望上級政府能正視這個問題，也建議可以成立養鴨專區，別浪費了良田。

竹田鄉農業課長傅成美說，鴨群養殖區有相關規定，包括幼鴨必須非開放式空間飼養，且避免有禽流感危害風險，在鴨群活動區域要設圍籬，除呼籲家畜疾病防治所積極介入，也希望相關稽察單位要求讓業者妥善處理環境。

屏縣農業處長鄭永裕表示，由於畜禽場多為小農，地點雜亂分散，環境控管也不易掌握，縣府會朝設置養水禽專區方向來努力，在未設立專區前，也請鴨農做好隔離措施，避免影響附近居民及農友的生活品質，縣府也預計明年添購空拍設備，希望以更積極的作為，嚴格取締違法禽場。