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日爆發諾羅病毒大流行 多處新年活動喊停

2016-12-22  20:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本近期發生諾羅病毒大流行，本月5日至11日止，短短7天就有超過6.15萬人感染；統計顯示，目前每週的諾羅病毒感染人數仍在持續增加當中，而為了防範諾羅病毒，日本已有許多「搗麻糬」活動宣布停辦。

綜合媒體報導，自11月中旬起，包括北海道札幌、東京銀座等，陸續發生遊客集體感染諾羅病毒、導致上吐下瀉的情況；茨城縣、奈良縣、宮城縣等許多地區的幼稚園、小學等，也多有發生兒童集體感染諾羅病毒，出現腹瀉、嘔吐等症狀，學校因而被迫停課。

日本醫療機構統計，本月5日至11日止，短短7天就有超過6.15萬人感染諾羅病毒；由於諾羅病毒感染性強，只要食用病毒污染的食物都可能中鏢，目前包括千葉縣木更津市的鄉土博物館、山梨縣甲府市的武田神社等，都已經宣布停辦一年一度的新年傳統「搗麻糬」活動。

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  • 日本近期發生諾羅病毒大流行；為了防範諾羅病毒，包括千葉縣木更津市的鄉土博物館、山梨縣甲府市的武田神社等，都已經宣布停辦新年「搗麻糬」活動。（情境照）

    日本近期發生諾羅病毒大流行；為了防範諾羅病毒，包括千葉縣木更津市的鄉土博物館、山梨縣甲府市的武田神社等，都已經宣布停辦新年「搗麻糬」活動。（情境照）

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