台南小吃技訓課程 連收容人也喜歡…
2016-12-22 19:09
〔記者吳俊鋒／台南報導〕府城的美食，遠近馳名，連法務部矯正署台南看守所也首度引進、規劃為技能訓練的課程，深受歡迎，今天舉行成果發表，收容人下廚端出好料，碗粿、蝦捲、肉圓、擔仔麵、棺材板、竹葉米糕、冰鎮滷味、虱目魚粥、蝸牛蔥油餅…等陸續上桌，展現精湛手藝。
現場展示多達16種台南小吃，宴請各界貴賓，琳瑯滿目，令人食指大動，因販毒入獄的林姓學員表示，已與「同窗」相約，出獄後一起到夜市擺攤謀生，決定洗心革面，不想再走回頭路。
磚雕、交趾陶等創作，一直都是台南看守所的技訓特色，但因大多數收容人刑期較短，因此特地規劃可以速成學習的課程，希望他們出獄後，儘速與社會接軌，避免重蹈覆轍。
所長葉漢潼表示，這次的技訓課程，以台南小吃最受歡迎，其實美食的創業門檻低，只要籌得5、6萬元，就能以餐車的形式做生意，努力拚經濟。
南所還邀請有「台灣小吃天后」之稱的楊淑燕入內指導收容人，相當難得；另外，還有有篆刻印文與瓷器彩繪等也是首度開辦的技訓課程。
之前很少下廚的黃姓收容人，因酒駕涉及公共危險而入獄，刑期才7個月，卻利用半年時間參加台南小吃的技訓，做出成就感，未來計畫自己開店，學以致用。
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