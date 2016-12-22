| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 生活

台南小吃技訓課程 連收容人也喜歡…

2016-12-22  19:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕府城的美食，遠近馳名，連法務部矯正署台南看守所也首度引進、規劃為技能訓練的課程，深受歡迎，今天舉行成果發表，收容人下廚端出好料，碗粿、蝦捲、肉圓、擔仔麵、棺材板、竹葉米糕、冰鎮滷味、虱目魚粥、蝸牛蔥油餅…等陸續上桌，展現精湛手藝。

現場展示多達16種台南小吃，宴請各界貴賓，琳瑯滿目，令人食指大動，因販毒入獄的林姓學員表示，已與「同窗」相約，出獄後一起到夜市擺攤謀生，決定洗心革面，不想再走回頭路。

磚雕、交趾陶等創作，一直都是台南看守所的技訓特色，但因大多數收容人刑期較短，因此特地規劃可以速成學習的課程，希望他們出獄後，儘速與社會接軌，避免重蹈覆轍。

所長葉漢潼表示，這次的技訓課程，以台南小吃最受歡迎，其實美食的創業門檻低，只要籌得5、6萬元，就能以餐車的形式做生意，努力拚經濟。

南所還邀請有「台灣小吃天后」之稱的楊淑燕入內指導收容人，相當難得；另外，還有有篆刻印文與瓷器彩繪等也是首度開辦的技訓課程。

之前很少下廚的黃姓收容人，因酒駕涉及公共危險而入獄，刑期才7個月，卻利用半年時間參加台南小吃的技訓，做出成就感，未來計畫自己開店，學以致用。

廣告
  • 有「台灣小吃天后」之稱的楊淑燕，特地入所指導收容人，一起端出好料理。（記者吳俊鋒攝）

    有「台灣小吃天后」之稱的楊淑燕，特地入所指導收容人，一起端出好料理。（記者吳俊鋒攝）

  • 這次的技訓課程，還有罕見的瓷器彩繪。（記者吳俊鋒攝）

    這次的技訓課程，還有罕見的瓷器彩繪。（記者吳俊鋒攝）

  • 現場也有篆刻印文創作的展示。（記者吳俊鋒攝）

    現場也有篆刻印文創作的展示。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南小吃 台南看守所 收容人
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：台南小吃技訓課程 連收容人也喜歡…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.