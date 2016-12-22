停車怠速10分鐘 一年浪費油錢這麼多
2016-12-22 18:49
藝人黃鐙輝與北屯軍功國小合拍停車反怠速影片，呼籲家長接送小孩或停車別零怠速，減少空污。（環保局提供）
〔記者蔡淑媛／台中報導〕秋冬空污季，汽機車怠速也加重空氣惡化，環保局稽查發現，民眾經常怠速停車接送或等人，一停就是5到10分鐘，如果以每輛車每天怠速10分鐘估算，一年就油耗超過5000元油錢，提醒民眾怠速會讓引擎空轉易積碳，而且燃燒不完全排放廢氣使空污更嚴重。
「爸媽停車要記住，拒絕PM2.5！」環保局邀請台中出生的藝人黃鐙輝和軍功國小學童一起合拍反怠速影片宣傳口訣，由小朋友告訴家長，怠速停車會加重空污「省油環保第一步，停車熄火別怠速…接送小孩上下學，杜絕廢氣好父母。」
法定停車怠速不可超過3分鐘！環保局今年查核宣導汽機車怠速問題，針對市場、車站和學校等處，發現民眾停車接送或等人，為了吹冷氣或習慣問題，經常停車怠速、不熄火，環保局長白智榮說，車輛怠速不但耗由，而且引擎惰轉所排放的空氣污染物濃度比正常行駛時來得高。
若開車每天怠速10分鐘估算，一年共耗油213公升，浪費油錢約超過5000元，而且排放空污物二氧化碳（CO2）為466公斤、一氧化碳（CO）18公斤、揮發性有機化合物（VOCs）為超過1公斤、氮氧化物（NOx）有0.33公斤
停車怠速超過3分鐘未熄火，依機動車輛停車怠速管理辦法，機車可開罰1500至15000罰鍰，汽車3000至60000元，除了天氣預報最高溫度超過攝氏30度、停車時正值下雨或幼童專用車、遊覽車、大客車得於乘客上車前15分鐘啟動引擎等列為排除原因之外。
環保局表示在台中市空品紅燈警報期間，稽查人員將以紅外線熱像測溫攝影機，查核車輛怠速，一旦違法將開罰，宣傳影片也將在各級學校宣導。
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