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台東這一夜 佛寺奏耶誕樂、法師做薑餅屋

2016-12-22  18:37

［記者黃明堂／台東報導］「叮叮噹、叮叮噹、鈴聲多響亮」！這個耶誕音樂不是在教堂發聲嗎？連敲木魚唸經的佛寺也響起耶誕樂，法師還做跟著外籍學生一起做薑餅屋。

耶誕節的腳步越來越近了，日光寺善童班小朋友，由指導老師劉文龍及角獵咖啡負責人張文貞發起，邀請來自巴西黃亞芮、墨西哥施洛克及法國王亞佳，一同製作薑餅屋歡渡耶誕，將耶誕節氣氛分享給每一位小朋友。

活動現場播放應景的「耶誕節」組曲，讓耶誕節氣氛更加濃烈。來自巴西黃亞芮特地用國語分享在巴西如何過耶誕節，劉文龍介紹薑餅屋由來及講述小薑餅人的故事。

日光寺法師也來到現場與小朋友及國際交換生一起製作薑餅屋，並感謝角獵咖啡辦理這樣有意義活動及為大家獻上溫馨耶誕祝福，知道法師勉勵小朋友要懂得感恩回饋、犧牲奉獻與關愛他人。

這批交換學生是由國際扶輪社所安排，台東分區扶輪社RYE（交換生）副主委郭大誠表示，國際扶輪社為增進台灣學生國際觀，每年與歐美、亞洲等數10個國家扶輪社合作交換學生，讓台灣學生到國外遊學1年，也接待其他國家學生來台，國際扶輪社台東分區今年接待5位來自美國、巴西、法國及墨西哥等國家的交換生，藉此交流不同國家文化。

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  • 外籍交換學生與日光寺善童班小朋友過耶誕。（記者黃明堂翻攝）

    外籍交換學生與日光寺善童班小朋友過耶誕。（記者黃明堂翻攝）

  • 日光寺法師跟著製作薑餅屋。（記者黃明堂翻攝）

    日光寺法師跟著製作薑餅屋。（記者黃明堂翻攝）

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相關關鍵字： 佛寺 日光寺 木魚 耶誕 薑餅屋
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