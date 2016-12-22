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人生第一張駕照 西嶼池東國小推腳踏車考照

2016-12-22  18:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕人生第一張駕照不再是年滿18歲考機車駕照喔！西嶼池東國小今日舉行「腳踏車駕照」 ，只要年滿國小3年級、父母親簽署同意書，就能考照，超過半數的學生，計有16人順利領取駕照，擁有人生第一張駕照。

西嶼池東國小學區遼闊，橫跨池東、池西、二崁、赤馬等村4個學區，因為課業輔導的時間不一，因此取消了路隊，改由家長接送，或小朋友們自己走路放學。由於一半以上學生步行到校需花費超過10分鐘以上，甚至有的超過半個小時以上，因此為了小朋友們騎腳踏車上下學安全，特別發行了澎湖首創的「腳踏車駕照」。

池東國小依照學區道路交通實況，設計關卡，考照學生們必須戴上安全帽，第一關繞行籃球場一周，來到當心兒童標誌的枕木紋路口，停下車來禮讓兒童通行，等小朋友通過後再度騎上腳踏車，途經第二關縮減道路，再到有紅黃綠三色燈號路口，停車禮讓行人通行，之後回到起點也是終點，沒有壓線就算過關。

由於1、2年級低年級學生，騎腳踏車上下學過馬路操控能力等安全考量，學校原則上只開放簽過家長同意書的3年級以上學生報考，路考過3關全程沒壓線再收看道路安全宣導影片強化用路安全的概念後，才可獲得校長翁清課頒發腳踏車駕照；中高年級28人中有超過半數16人考上 「腳踏車駕照」。

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  • 西嶼池東國小首推腳踏車駕照，人生第一張駕照年齡降低。（記者劉禹慶攝）

    西嶼池東國小首推腳踏車駕照，人生第一張駕照年齡降低。（記者劉禹慶攝）

  • 腳踏車駕照考試，將禮讓兒童列入第一關。（記者劉禹慶攝）

    腳踏車駕照考試，將禮讓兒童列入第一關。（記者劉禹慶攝）

  • 小朋友們領到腳踏車駕照後，以後就可合法騎車上下學。（記者劉禹慶攝）

    小朋友們領到腳踏車駕照後，以後就可合法騎車上下學。（記者劉禹慶攝）

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標題：人生第一張駕照 西嶼池東國小推腳踏車考照


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