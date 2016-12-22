耶老配刀槍變布農勇士 信義耶誕飄「原」味

信義鄉羅娜村為迎接耶誕節的到來，全村張燈結綵，甚至為耶誕老人配上刀槍，極具傳統原民特色。（記者劉濱銓攝）

2016-12-22 18:27

〔記者劉濱銓／南投報導〕再過幾天就是耶誕節，每年耶誕在南投縣信義原鄉就有如過年一般，家家戶戶都會將外牆裝飾得繽紛亮麗，今年鄉內耶誕晚會則選在羅娜村舉辦，村民無不發揮巧思，好好裝飾一番，就有人將耶誕老人大變身，配上獵刀、獵槍，取代雪橇、麋鹿，散發布農勇士氣息，讓人印象深刻。

羅娜村長吾瑪斯表示，耶誕節就像原住民的過年，出外工作遊子都會返鄉，尤其今年耶誕夜正好是週六，預期當晚社區將會變得熱鬧非凡，他們希望屆時美麗的燈飾布置能讓遊客留下難忘回憶，讓羅娜成為耶誕佳節遊客願意一再重遊的地方。

吾瑪斯說，今年村裡的耶誕裝飾活動相當踴躍，像他就把耶誕老人打扮成布農勇士，佩上布農族頭飾、獵槍、獵刀等，讓遊客感受獨特布農氛圍的耶誕節，另外也有村民用回收塑膠杯製成雪人，或用彩帶裝飾咖啡攤，都別具特色。

另外，今年信義鄉公所迎接耶誕節，也用心布置門面裝飾，除以耶穌誕生於馬槽，將耶誕故事呈現在公所前外，周邊也有繽紛串燈點綴其中，讓整個公所充滿過節氣氛，公所歡迎民眾本週六（24日）到羅娜村體驗別具特色的原鄉耶誕。