想多睡一點 「國中生早自習延後15分」附議開始啦

有網友在「公共政策網路參與平台」提案，希望能把國中生早自習時間，延後15分鐘，延到7點45分。（資料照）

2016-12-22 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在國發會「公共政策網路參與平台」提案，指出高中生因睡眠不足，應該延後上課，逾6000多人覆議，如今有網友也提案，希望國中生也能受惠，將國中生的早自習時間延後15分鐘，改成早上7點45分再開始早自習。

網友陳錦輝在「公共政策網路參與平台」提案，希望國中生早自習時間延到7點45分才開始。他表示，日前讓高中生睡飽一點的提案，教育部應該也要對國中規劃，指出目前只有桃園市將各國中小的早自修延到7點45分，有些縣市則無此安排，認為教育部應該要積極作為，將國中的早自習時間同步延後到7點45分，每天一致，在管理上也比較簡單。

截至12月22日晚間7點50分，已附議人數為246人，離5000人的門檻還有4754人，若在2017年2月18日前未達標，該提案就不會進到下一個回應階段。