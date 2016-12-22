週報》2017台灣運勢搶先看 命理專家：紛爭不斷的一年！

2017年物價可能上漲，造成人民生活有壓力；不過女性朋友們會比過往有更多的機會賺到錢。（繪圖／白羊）

2016-12-22 18:43

〔記者楊久瑩／台北報導〕「2017丁酉雞年，將是紛爭不斷的一年！」聽到這一句話，先別沮喪，命理老師提醒，這代表新的一年將是磨練耐性、學習柔軟，與訓練謹慎度的好時機！

命理老師詹惟中、神龍與白老師紛紛提醒，新的一年國際局勢及社會將更加紊亂、不協調，天災人禍、口舌紛爭考驗著人們的智慧，別輕易地被表相所蒙蔽，應留心台面下的暗潮洶湧，並謹慎處理對立關係。由於國際間的局勢混亂，小英政府在外交上得更小心應對；網路駭客也蠢蠢欲動，從個人到國家都必須提防因應。

不久前才精準預測川普當選美國總統的「臥龍居」命理師神龍，以推背圖值年卦第38象的「噬嗑」推測，2017年整體局勢紛亂，小到提防血光意外、夫妻失和，大到提早因應國際間各種是非紛亂都有必要。虛擬世界的網路駭客也可能來搗亂，網路無國界，將造成無數人遭殃，政府及民間都應加強對駭客的防備。

臉書「人生一二」主持人白老師以九宮飛星預言，包括國家、社會、組織、家庭當中的上層跟下層將出現對立的態勢，2017年的整體運勢將壟罩在不協調的氛圍中。白老師舉例，小英政府提倡的南向政策將遇到阻力、不被認同；政府在外交上雖想有所表現，但困境絕對不減反增，國際間的互動應謹慎應對。

詹惟中則指出，小英政府的外交考驗前所未有，斷交或惹怒友邦等各種狀況都可能出現，關鍵端看台灣能否與友邦緊密連結、互動，官員對外發言必須謹慎，如果處理不當，將導致經濟亮紅燈、進出口貿易受到波及。

【經濟預測】

白老師分析，經濟困境依舊是2017年台灣的一個大議題，經濟上較有活力，但人民幸福感仍低。以產業來說，狀況有轉穩、轉好的趨勢，但無法期待大好。金融、貿易、零售、航運較佳，次佳的是電子業、電訊、能源、金屬、鋼材、時尚、文學、布料、木材。電子業中的蘋果概念可以期待有幾波的利多消息。台灣內部雖有經濟活絡的動能，但由於物價跟原物料的上漲壓力，一波一波民生物資跟生活用品的漲價將難以避免。

神龍認為，受薪階級的人力需求將會變大，換個說法，經濟有復甦的可能，但就怕部分工作被機器取代，每個人都要在技能上更為專精。企業界則因通膨壓力及勞基法修法致成本提高，商家看似有利潤，但在整體收支上也僅能打平而已。儘管景氣可能慢慢回升，但從商切忌投機，以免失財並有牢獄之災。投資人因外在局勢不穩定，建議在投資比例上外幣應減少，可以改投資黃金或國內股市。

詹惟中則為女性朋友帶來好消息，丁酉年由於逢「太陰星化祿」，祿代表財富，太陰則代表女性，女性朋友們會比過往有更多的機會賺到錢，或因為計畫成功而得財。

【社會預言】

詹惟中提醒，由於丁酉年紫微值年星巨門和「嘴巴」與「水」有關，代表新的一年可能會有與口舌是非、黑心食品、食物中毒相關的事件發生，甚至可能會發生醫藥毒害的災難。口舌是非、閒言閒語等在這一年將不間斷。

神龍分析，由於巨門本是一個紛爭誨暗的星，在「感情」的部分，夫妻情侶在新的一年尤其應當凡事容忍、互相體諒。新的一年也要小心病毒傳染，衛生習慣要做好，以免病毒傳染影響健康。

白老師也特別提醒，2017年是個大桃花年，桃花新聞不斷、口舌是非超多，建議大家，生活中應多一點柔軟、多一些忍讓。凡事退一步、以和為貴。另外，與嘴巴有關的社會問題還包括，黑心食品、食物中毒、藥物、水資源等。

在健康部分，白老師要大家多注意上呼吸道疾病、扁桃腺發炎、咳嗽、喉嚨痛、皮膚等問題，更重要的是憂鬱跟心理疾病。建議大家少當低頭族，多關懷身邊的人喔！

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