還在用鹽洗蔬果？ 農委會：恐弄巧成拙
農委會指出，清洗蔬果使用流動清水就是最好方式。（記者林惠琴攝）
〔記者林惠琴／台北報導〕為了去除蔬果殘留的農藥，許多家庭主婦都傷透腦筋，外傳用鹽、小蘇打、醋、臭氧等清洗法，到底哪一項最有效？日前農委會拍攝短片進行宣傳，吸引逾30萬人次觀看，原來這些方法不是效果有限，就是弄巧成拙延長農藥降解、增加汙染等風險，建議使用流動清水就是最好方式，不必添加東添加西！
影片中提及，清洗蔬果時 加入鹽、小蘇打或醋，效果並不會比清水有效 用這些東西反而會延長農藥降解的時間、增加蔬果污染的機會，甚至會破壞蔬果的風味。另也用圖片補充，用臭氧清洗蔬果效果有限，因為其原理是利用臭氧氣泡帶動水流來沖滌附著在蔬果上的農藥，而非臭氧發揮特殊的化學作用去分解農藥；至於市面上有專用的蔬果清潔劑，則可能造成二次汙染。
既然如此，究竟如何清洗蔬果可以有效去除農藥？影片中解釋，蔬果類有分很多種，但清洗方式大同小異：
一、果菜類：例如青椒，用流動的清水清洗、輕搓表皮，然後再去除蒂頭。
二、小葉菜類：例如青江菜，用流動的清水清洗2-3次，再將菜葉每片撕下 ，清洗凹面處2-3次。
三、水果類：例如柑橘或檸檬，用流動的清水清洗，再去除外皮。
四、包葉菜類：例如高麗菜，清洗之前先去除2-3片的外， 減低農藥附著。
五、根菜類：例如馬鈴薯，除了用流水清洗外，最好削掉外皮，農業去除率可達99%。
農委會強調，蔬果一定要先洗再切，可以避免蔬菜切開面被細菌或農藥汙染，也可以防止營養素流失，且蔬果買來放置一陣子再食用，殘留於蔬果的農藥會自然分解，或蔬果酵素分解，蔬果外部的農藥會受氧化、光分解及蒸散的作用消失，造成農藥殘留量減少。
而且，不要認為有機蔬果可以不用洗就直接吃，食用前仍要適度清洗與烹調，以免藏匿昆蟲與土壤微生物等汙染。
相關影片：
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 打電動發現台灣不是領土 強國人用蠢招鄉民笑翻
- 元旦起 國旅卡8000元額度限定用在團體旅遊
- 觀光淡季逆勢行銷 澎湖推紫菜採收之旅
- 4/7鄭南榕自焚殉道日 政院訂為言論自由日
- 強烈東北風影響 18縣市發布陸上強風特報
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 藍營通過選舉提前案 傳洪秀柱逼黨內大老表態
- 中職》前阪神投手西村憲 傳獲邀中信兄弟春訓
- 朴有天性侵案大翻盤！A女恐嚇未遂遭判2年
- 陽明臨股會小股東砲轟 董座謝志堅：概括承受
- 樂桃台北飛東京險錯降跑道 緊急拉升無人傷亡
- 林全：訴訟案未決前 公股續爭彰銀經營權
- 燦坤搭門號 家電0元帶回家
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 臨停方便就好？新竹人受不了
- 咘咘妹小名不敢公布 修杰楷怕被賈靜雯...
- 竹市食物森林 首批蔬菜喜收成
- 國民黨副主席陳鎮湘赴北京 與中交流
- 吳敦義否認表態參選黨魁
- 逮車手循線破機房 詐騙集團幹部竟都未滿20歲
- VJ戀六年情斷 Jolin分了錦榮三大原因
- 今彩539頭獎5注中獎
- 藍八不准用「中華民國」 府：斲傷台灣人的情感與信任
- Jolin主動提分手 護舊愛錦榮
- 劉兆玄出新書 馬政府官員出席
- 歐巴馬卸任前 下令禁採北極新油田
- 健身摔傷失憶 控業者沒救護
- 《屍速》熱賣26.8億奪年度票房冠軍 孔侑新劇收視告捷
- NBA》Kobe喜獲千金 小曼巴模樣大公開
- 魔物獵人 明年開趴應猿
- 籲印度總理學川普 印媒：應建立更緊密台印關係
- 屁孩無聊打路人消遣 無辜男子左手險毀
- 特警緝毒強力壓制 犯嫌束手就擒
- 氣越女賣淫 男友掐死她
- 江蕙遭挾持濺血 護弟一輩子的愛
- 喜翔耶誕想帶小女友吃牛排 Darren靠媽神救援
- 威力彩、今彩539 開獎囉！
- 煞到黑珍珠美女 老翁：被騙一次也沒關係
- 非做不可》世界球后戴資穎也分享 改革協會連署迅速爆表
- MLB》除了大谷外 這些日本選手也備受球探關注
- （花蓮）玉里、卓溪長照2.0啟動 人力仍缺
- 妻討抱偷藏毒 毒蟲下車就露餡
- 柏林恐攻突尼西亞籍嫌犯 8月曾遭逮但被法庭釋放
標題：還在用鹽洗蔬果？ 農委會：恐弄巧成拙
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email