還在用鹽洗蔬果？ 農委會：恐弄巧成拙

農委會指出，清洗蔬果使用流動清水就是最好方式。（記者林惠琴攝）

2016-12-22 18:44

〔記者林惠琴／台北報導〕為了去除蔬果殘留的農藥，許多家庭主婦都傷透腦筋，外傳用鹽、小蘇打、醋、臭氧等清洗法，到底哪一項最有效？日前農委會拍攝短片進行宣傳，吸引逾30萬人次觀看，原來這些方法不是效果有限，就是弄巧成拙延長農藥降解、增加汙染等風險，建議使用流動清水就是最好方式，不必添加東添加西！

影片中提及，清洗蔬果時 加入鹽、小蘇打或醋，效果並不會比清水有效 用這些東西反而會延長農藥降解的時間、增加蔬果污染的機會，甚至會破壞蔬果的風味。另也用圖片補充，用臭氧清洗蔬果效果有限，因為其原理是利用臭氧氣泡帶動水流來沖滌附著在蔬果上的農藥，而非臭氧發揮特殊的化學作用去分解農藥；至於市面上有專用的蔬果清潔劑，則可能造成二次汙染。

既然如此，究竟如何清洗蔬果可以有效去除農藥？影片中解釋，蔬果類有分很多種，但清洗方式大同小異：

一、果菜類：例如青椒，用流動的清水清洗、輕搓表皮，然後再去除蒂頭。

二、小葉菜類：例如青江菜，用流動的清水清洗2-3次，再將菜葉每片撕下 ，清洗凹面處2-3次。

三、水果類：例如柑橘或檸檬，用流動的清水清洗，再去除外皮。

四、包葉菜類：例如高麗菜，清洗之前先去除2-3片的外， 減低農藥附著。

五、根菜類：例如馬鈴薯，除了用流水清洗外，最好削掉外皮，農業去除率可達99%。

農委會強調，蔬果一定要先洗再切，可以避免蔬菜切開面被細菌或農藥汙染，也可以防止營養素流失，且蔬果買來放置一陣子再食用，殘留於蔬果的農藥會自然分解，或蔬果酵素分解，蔬果外部的農藥會受氧化、光分解及蒸散的作用消失，造成農藥殘留量減少。

而且，不要認為有機蔬果可以不用洗就直接吃，食用前仍要適度清洗與烹調，以免藏匿昆蟲與土壤微生物等汙染。

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