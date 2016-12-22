預告天災！？樓梯間竟被XX佈滿 密集恐懼症慎入
2016-12-22 19:59
網上發文分享，竟在自家公寓的樓梯間，發現了滿滿的螞蟻，讓人看了相當不舒服。（擷取自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕有些動物在感覺到天氣變化時或是天災前都會出現異常的行為，就有網友在網上發文分享，竟在自家公寓的樓梯間，發現了滿滿的螞蟻軍團，讓人看了相當不舒服，還有不少網友直呼，該不會是在預告即將有天災！？
一名網友在《爆料公社》發文表示，在自家的公寓樓梯間看到了「螞蟻大行軍」，接著呼籲網友，如果有密集恐懼症千萬不要看，並附上了一段影片，片中可以看到，地板上佈滿了一點一點的小黑點，乍看之下還以為只是沙子，但鏡頭一靠近後，便可以清楚看到，地上的每一個小點竟全都是活生生的「螞蟻」，且數量相當驚人，讓人看了不禁全身起雞皮疙瘩！
這則「恐怖」短片PO上網後，引發網友熱議，「要大地震了嗎？你住哪我先逃」、「會拿Note7放在他們正中間」、「還不趕緊進貢顆湯圓」、「天氣驟變之前，就會傾巢而出」、「 是不是有什麼天災」、「我整個頭都癢起來」。
相關影片請見：
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新潟大火延燒逾10小時 140間商店住家付之一炬
- 國民黨中常委集體杯葛// 黨中央硬過黨魁提前選舉案 風暴籠罩
- 拾金不昧 7清潔隊員獲表揚
- 女友被男搭訕... 持刀談判反遭打趴
- WTA台灣女網賽》21名百大球星爭后 李亞軒獲外卡
- 官方挺面板 JDI獲750億日圓增資
- 恭喜！男神得子哭了 唯這件事保密到家
- 蔡總統︰外交沒必要金錢競逐
- 明年國發目標 GDP突破2％
- 一例一休新制 明起3階段上路
- 大溪高中工程倒塌 5工人殞命
- 自由廣場》維持現狀下之外交新思維
- 蔣尚義任中芯獨董 事先已知會張忠謀
- 比特幣交易商遭駭損失5千萬 駭客自境外攻擊
- 聖多美總統子女、大使夫人 均在台就讀
- 歐巴馬卸任前 下令禁採北極新油田
- 井仔腳跨年送夕陽 邀百人鹽繪金雞
- BMW全新540i主管房車 里斯本試駕
- 新光三越台中中港店 打造饕客天堂
- 胖達人母公司「基因國際」 要賣了
- 判刑98年囚犯被誤放 結婚生子後又被抓回
- 總預算案審查牛步 新北議會會期一延再延
- 公車優先號誌 橘棕黃幹線明年啟動
- 前進奧斯卡！李安新片入最佳影片初選
- 阿信合體八三夭 拖「他」下水飆神曲
- FIFA更新男足世界排名 阿根廷第一、台灣157名
- 追尋父親故事 「河北臺北」拍攝15年
- 林秋慧夫婿任富邦獨董 遭質疑酬庸
- 環保署長視察林園廠 里長酸「空氣特別好」
- 新住民人口破萬 將協助投入就業
- 中市總預算刪39億約2％ 創最高紀錄
- 今彩539頭獎5注中獎
- 《全國好人好事代表》暖心董事長 謝秀琴、黃裕舜今接受表揚
- 日男傳家茶碗送鑑定 竟是南宋古物
- 司機偷情女導遊 嘿咻自拍成鐵證
- 旅外置頂！ 王柏融拚月薪30萬夢幻約
- 阿福不放棄追夢 激勵「巨」投廖任磊
- 一銀案贓款搬回家 翁侵占罪被起訴
- 李玉璽吳心緹 泳裝處女秀
- 阿信安慰在家流淚的人 安可曲洋蔥獻身障粉絲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：預告天災！？樓梯間竟被XX佈滿 密集恐懼症慎入
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分