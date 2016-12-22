預告天災！？樓梯間竟被XX佈滿 密集恐懼症慎入

網上發文分享，竟在自家公寓的樓梯間，發現了滿滿的螞蟻，讓人看了相當不舒服。（擷取自爆料公社）

2016-12-22 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕有些動物在感覺到天氣變化時或是天災前都會出現異常的行為，就有網友在網上發文分享，竟在自家公寓的樓梯間，發現了滿滿的螞蟻軍團，讓人看了相當不舒服，還有不少網友直呼，該不會是在預告即將有天災！？

一名網友在《爆料公社》發文表示，在自家的公寓樓梯間看到了「螞蟻大行軍」，接著呼籲網友，如果有密集恐懼症千萬不要看，並附上了一段影片，片中可以看到，地板上佈滿了一點一點的小黑點，乍看之下還以為只是沙子，但鏡頭一靠近後，便可以清楚看到，地上的每一個小點竟全都是活生生的「螞蟻」，且數量相當驚人，讓人看了不禁全身起雞皮疙瘩！

這則「恐怖」短片PO上網後，引發網友熱議，「要大地震了嗎？你住哪我先逃」、「會拿Note7放在他們正中間」、「還不趕緊進貢顆湯圓」、「天氣驟變之前，就會傾巢而出」、「 是不是有什麼天災」、「我整個頭都癢起來」。

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