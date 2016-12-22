公園重複施工浪費公帑? 屏市公所：工程重點不同
2016-12-22 18:17
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市永新、崇蘭、瑞光、復興圖書館公園正進行人行步道修建工程，民眾質疑公園才整修沒幾年又要修，有浪費公帑之嫌？市公所主任祕書李英宗解釋說，這次工程重點在人行步道及地景、地標施作，並沒有重複整修的情況。
最近屏東市的永新、崇蘭、瑞光、復興圖書館、萬年公園等都在進行整修工程，由於這些公園在前市長王進士、葉壽山任內都有進行整修，才經過幾年又再次圍籬整修，讓民眾質疑工程做了又改，改了又再做，根本是浪費公帑，也認為中央補助單位監督不周有失職之嫌。
屏東市公所主任祕書李英宗說明，永新、崇蘭、瑞光、復興圖書館是內政部人本環境改善工程，主要針對地景、地標和人行步道，以永新公園為例，這次永新公園全數移除黑板樹，因此整個步道必須重新設計及施工，而前任葉市長則是改善公園內的人造河流填平，兩個工程內容不同，由於都是同一個公園施工，才會讓民眾誤以為重複施工，而萬年公園則是以往沒有人行步道，這次則是增加步道，其餘部分並沒有施工或改變。
李英宗強調，前任葉市長任內很多公園都進行局部的整修，由於時間才經過數年，所以才會讓民眾有錯覺和誤會，市公所往後將會加強向民眾說明。
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