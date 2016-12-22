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史上最尷尬！主持妹口誤：「在場的陰X們」

2016-12-22  21:29

〔即時新聞／綜合報導〕吃螺絲或是講錯話都是主持人最害怕遇到的狀況，就有網友在網上分享，在某場活動上，一位笑容甜美的主持人，口誤將「菁英」講成了男性的生殖器官，導致場面一陣尷尬！

一名網友在《爆料公社》發文表示，「Hi～各位在場的...一ㄣㄐㄧㄥ們」，並附上一段活動現場的影片，片中可以看到兩位穿著蓬蓬裙的主持人，拖著行李箱俏麗的上台，一開始穿著湖綠色洋裝的主持人，還很正常的向公司董事長、總經理問好，沒想到下一秒竟接著要跟台下的「陰莖」們問好，場面頓時一陣尷尬，原來她不慎口誤將「菁英」講成「陰莖」啦！

隨後女子便趕緊改口解釋，並緩和尷尬的氣氛，而這則爆笑的影片上傳至網路上後，引發網友熱議，「滿滿的...大ㄧㄣ ㄐㄧㄥ」、「下台名片收不完了~」、「跟我把菸蒂講成陰蒂一樣糗！」、「紅了！藝名為ㄧㄣ ㄐㄧㄥ妹」。」，甚至連「主持一姐」陶晶瑩都忍不住分享這則影片直呼，「知道主持人不容易了吧...」。

相關影片請見：

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  • 連「主持一姐」陶晶瑩也都忍不住轉發這則爆笑影片！（擷取自陶晶瑩臉書）

    連「主持一姐」陶晶瑩也都忍不住轉發這則爆笑影片！（擷取自陶晶瑩臉書）

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相關關鍵字： 主持人 口誤 爆料公社 菁英 陰莖 陶晶瑩
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標題：史上最尷尬！主持妹口誤：「在場的陰X們」


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