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鐵道迷照過來！森林鐵路檜木車廂24日要載客了

阿里山森林鐵路24日將以柴油機車牽引檜木車廂列車，行駛嘉義至北門站間載客。（圖由台鐵提供）

2016-12-22  18:08

〔記者曾迺強／嘉義報導〕阿里山森林鐵路慶祝104週年，將於12月24日下午3個時段，以柴油機車牽引檜木車廂列車，行駛嘉義至北門站間載客。

台鐵阿里山森林鐵路管理處表示，阿里山森林鐵路在民國元年12月25日從嘉義行駛至二萬坪，民國3年延駛至阿里山，因此以12月25日做為阿里山鐵路通車紀念日。

台鐵林鐵處、林務局嘉義林管處將於24日上午10點，在阿里山森林鐵路嘉義車庫園區舉辦「阿里山森林鐵路104週年慶」活動，檜木車廂列車將在當天下午1點半、2點及2點半行駛嘉義至北門站之間，全票新台幣38元，半價19元。

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