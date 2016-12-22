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觀光淡季逆勢行銷 澎湖推紫菜採收之旅

2016-12-22  18:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖冬季觀光受限氣候而停頓，但有業者逆勢操作，結合講美人工紫菜養殖區，力推深度人文體驗之旅，除了下海實際採收紫菜外，並設計在地紫菜風味餐，與社區相互結合，帶動講美觀光商機，並吸引青壯人口回流。

白沙講美是澎湖最大的紫菜養殖區，約有10餘戶紫菜養殖戶，每戶約佔50餘坪養殖面積，年產量在30000多斤，每斤脫水紫菜批發價約200元、市價在300元，雖然口感甚佳，但都拘限在內銷，近年來又遭到中國劣質紫菜搶攻市場，導致部分養殖戶萌生退意，養殖面積也逐年縮小。

經營紫菜及青海菜深度加工的黑潮公司負責人陳柏昌，有鑑於「黑金」紫菜為澎湖人重要年終獎金，但養殖人力老化及面積縮小，積極思考與冬季觀光相互結合，因此規劃深度人文之旅，投資青蛙裝，並設計紫菜風味餐，今日邀集旅遊及民宿業者率先體驗，隨後推出旅遊套裝行程。

由於紫菜採收必須在接近退潮之際，眾人身著青蛙裝涉水而過，青蛙裝還有禦寒效果，體驗行程約半小時，讓眾人親身體驗採收紫菜的感覺，一般養殖戶採收時間為2小時，隨後進行紫菜風味餐品嘗；陳柏昌表示，已與講美社區連絡，未來將利用活動中心，並由社區媽媽烹煮，讓遊客們享受道地的好口味。

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  • 澎湖冬季新玩法，人工紫菜採收體驗。（記者劉禹慶攝）

    澎湖冬季新玩法，人工紫菜採收體驗。（記者劉禹慶攝）

  • 紫菜養殖業者向民眾解說，紫菜的品質與口感。（記者劉禹慶攝）

    紫菜養殖業者向民眾解說，紫菜的品質與口感。（記者劉禹慶攝）

  • 紫菜是澎湖的黑金，最大養殖區在白沙講美。（記者劉禹慶攝）

    紫菜是澎湖的黑金，最大養殖區在白沙講美。（記者劉禹慶攝）

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